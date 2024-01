Trias descarta repartirse la alcaldía con Collboni y niega una posible moción de censura: "No tenemos la capacidad"

El exalcalde y líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha negado este miércoles la posibilidad de llevar a cabo una moción de censura al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. “No tenemos la capacidad”, ha reconocido.

Así lo ha dicho en una entrevista en El Periódico tras ser preguntado por el supuesto reparto en la alcaldía entre PSC y Junts ante el pacto entre ambos partidos para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Trias ha argumentado que aquellos que lo sugieren “es gente que no sabe de qué va. Cuando un señor se sienta en una butaca, o tienes la suma para echarlo o no lo sacas”. Por eso, ha reconocido que su formación no tiene la capacidad de impulsar una moción de censura.

No hay reparto de carteras

Sobre las negociaciones con el PSC, Trias ha afirmado que van “hablando, que no negociando” en dos grupos, uno dedicado a los presupuestos y otro para llegar a un posible acuerdo y formar gobierno, algo que a su juicio está haciendo perder el tiempo a Barcelona.

Asimismo, ha señalado que su partido y los socialistas no se están repartiendo las carteras, ya que eso corresponde a una fase posterior y ha criticado que el alcalde tome decisiones que, en sus palabras, le sorprenden, como algunos nombramientos: "Si tienes que pactar, lo lógico es dejarlo en espera y discutirlo después. Pero bueno".

Su marcha del Ayuntamiento

Al ser preguntado por su marcha del Ayuntamiento, tal y como él mismo anunció hace meses, Trias ha asegurado que dejará un "grupo ordenado". El exalcalde ha indicado que cuando se vaya, el futuro candidato lo decidirá el partido y ha considerado que Jordi Martí y Neus Munté tendrían que liderar el grupo hasta que se resuelva.

"He creado un equipo de gente del que no se puede decir que no haya líderes. Tengo muchos", ha dicho Trias, entre los que ha situado a Damià Calvet, Victòria Alsina y Josep Rius, además de Martí y Munté.