Junts dice que la propuesta de Puigdemont de una moción de censura con el PP no era "seria"

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado este martes que el ‘sí’ de Carles Puigdemont a una posible moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no cumplo lo pactado con su partido no era una propuesta "en firme". Según Rius, el contexto de la charla que mantuvo el expresidente de la Generalitat con el presidente del PP Europeo fue de “socarronería” y, por lo tanto, no era seria.

La noticia sobre un posible acuerdo con el Partido Popular saltó después de que el expresidente catalán mantuviese una conversación con el presidente del PP Europeo, Manfred Weber. En ella, según informó la publicación online Político, charlaron de manera informal y el alemán le reprochó a Puigdemont estar “alimentando” a Vox, a lo que el expresident le respondió señalando que Junts podría llegar a acuerdos con el PP a lo largo de la legislatura.

Al ser preguntado por ello, Puigdemont aseguró al mismo medio que si no había avances suficientes en las conversaciones con los socialistas para reconocer a Cataluña como nación, Junts “podría votar con el PP para tumbar el presupuesto o en una resolución sobre Israel, donde las posiciones en realidad están más alineadas”. Aunque reconoció que, para votar junto a los populares, éstos deberían dejar de tratarle como un terrorista.