Gotham apunta a Grifols: así es la polémica entre el 'verdugo' de empresas y la compañía española líder mundial en hemoderivados

Grifols, una multinacional española dedicada a los derivados de la sangre, se desangra. Sus acciones se han desplomado este martes tras la publicación de un informe de Gotham City Research en el que se acusa a la empresa de "manipular la deuda declarada".

Con sede en Barcelona, Grifols es una compañía especializada en el sector farmacéutico, hospitalario y de la medicina transfusional. Hasta este martes era la tercera mayor empresa del mundo en el sector de hemoderivados y la primera de Europa. Además, era líder mundial en suministros a hospitales.

Cotiza en la bolsa española desde mayo de 2006 y desde enero de 2008 lo hace en el IBEX 35. También está presente en el índice tecnológico Nasdaq de Estados Unidos desde junio de 2011.

¿Apalancada? El apalancamiento consiste en utilizar créditos, costes fijos o cualquier otra herramienta a la hora de invertir que permita multiplicar la rentabilidad final de esa inversión. Es una estrategia utilizada para aumentar las ganancias y pérdidas de una inversión. A mayor deuda, mayor apalancamiento.

El origen de la empresa es Laboratorios Grífols, un centro de investigaciones clínicas y biológicas para el desarrollo de reactivos y productos terapéuticos que fundaron en 1940 el médico hematólogo José Antonio Grífols Roig, sus dos hijos José Antonio Grifols Lucas y Víctor Grifols Lucas, y Domingo Brasó.

¿Cómo ha crecido tanto Grifols?

Cuando ya eran grandes empezaron a comprar a otros, como Seracarem, en 2001, o Plasmacare, en 2006. Pero el gran salto llegó con la adquisición en 2010 de su competidora estadounidense Talecris. Grifols se convertía así en el tercer productor de hemoderivados del mundo. La facturación se estimó entonces en más de 2.000 millones de euros.

Siguieron las compras de empresas o de participaciones en ellas: Progenika Biopharma, Aradigm Corporation, Kiro Robotics, el 45% de la estadounidense Alkahest o el 49% de Interstate Blood Bank. Una de sus mayores inversiones fue la adquisición de la división de diagnóstico de la multinacional Novartis (pagaron 1.224 millones de euros). Cantidad que superó al comprar en 2016 la división diagnóstico de la Americana Hologic por más de 1.700 millones.

En 2020, la compañía española se hizo con una planta de fraccionamiento de plasma, dos de purificación y once centros de plasma del grupo surcoreano GC Pharma. En septiembre de 2021, dio otro salto mayor al lanzar una OPA sobre su rival alemana Biotest. La operación elevaba la deuda financiera neta a 6.480 millones de euros (más de cinco veces el Ebitda = deuda y apalancamiento). En consecuencia, el patrimonio neto del balance de 2021 se redujo en 830 millones. Grifols se comprometió a no realizar nuevas compras ni a repartir dividendos hasta reducir su deuda.

Sede de Grifols en Barcelona. 20M EP

En marzo de 2023, Grifols anunciaba un plan de reestructuración para reducir costes con despidos de hasta 2.300 empleados (el 8% de su plantilla) en todo el mundo.

¿Qué es Gotham City Research?

La firma que ha puesto en duda la solvencia de Grifols es Githam City Research, un fondo de inversión que empezó a publicar investigaciones sobre el valor real de las empresas en febrero de 2013. En el mundillo bursátil se ha convertido en algo así como la sombra de Caronte, cuanto más lejos mejor. Porque si Gotham City Research se refiere a una empresa y lo hace con detalle suele ser para mal... para mal de esa empresa porque muestra sus vergüenzas, sus agujeros, para bien de los inversores.

Esta firma de análisis se ha hecho famosa por emitir informes con valoraciones muy negativas. Ya ha ocurrido en varios casos: tras publicar sus análisis, la cotización de la empresa en cuestión sufre una importante caída, que es la reacción lógica en el mercado ("nada más miedoso que un millón de dólares") una vez que los inversores reciben la información sobre la realidad de un valor. Es lo que acaba de pasar con Grifols.

¿Qué dice el informe?

"Creemos que Grifols manipula la deuda declarada y el resultado bruto de explotación (Ebitda) para reducir artificialmente el apalancamiento a 6x, cuando creemos que está más cerca de 10x-13x. Si estamos en lo cierto, entonces el capital de Grifols equivale a cero", asegura Gotham City Research.

Víctor Grifols dimitió en diciembre como miembro del Consejo de Administración, quedando como Presidente de Honor. EUROPA PRESS - Archivo

En su análisis, la firma bajista hace hincapié en la relación entre Grifols y Scranton Enterprises, un vehículo inversor de la familia Grifols, señalando que Grifols consolida completamente tanto Haema como BPC Plasma, pese a poseer el 0% de cada compañía, mientras que Scranton Enterprises también consolida completamente ambas empresas, al igual que Grifols.

Haema y BPC representan aproximadamente el 40% de las ganancias de la empresa procedentes de participaciones no controladoras. Las ganancias de estas entidades parecen representar más del 100% de las de Scranton, que controla el 8,4% de Grifols.

Pero, ¿no cambió la dirección de Grifols?

En 2023, la familia Grifols cedió el poder ejecutivo. Desde febrero, el directivo sueco Thomas Glanzmann ejerce como presidente ejecutivo. En mayo se anunció que asumía también el cargo de consejero delegado. La multinacional española presentó a Glanzmann como un cambio en la dirección. Pero, ¿fue un cambio real o aparente?

Según Gotham, si bien técnicamente implica que la familia Grifols no dirige la compañía, el ejecutivo forma parte de la empresa española desde 2006 y sus intereses están tan ligados a Grifols y entidades relacionadas (por ejemplo, Scranton) "que Glanzmann parece ser un Grifols en todo menos en el nombre".

En 2017, Víctor Grifols ejerció como consejero delegado y máximo ejecutivo de la compañía, sucediendo a su padre, Victor Grifols i Lucas. En septiembre de 2022, cesó en su función como Presidente no ejecutivo, siendo designado Presidente de Honor. El pasado 18 de diciembre dejó el Consejo de Administración, manteniendo el título de Presidente de Honor.

"Las acciones no valen nada"

Gotham City Research cree que las acciones de Grifols "no se pueden invertir y probablemente no valgan nada", concluye la firma en el informe que ha publicado este martes antes de la apertura de la Bolsa de Madrid. Según sus cálculos de Ebitda, las acciones de Grifols "están sobrevaloradas entre un 34% y un 75%", asumiendo que los gastos por intereses de Grifols no aumentan debido a la situación de mayor apalancamiento.

De este modo, Gotham City apunta que, si el mercado modifica los tipos de interés de Grifols para reflejar un mayor apalancamiento, entonces los pagos de intereses aumentarían.

Plataforma integrada de suministro de plasma de Grifols en Egipto. 20M EP

La firma de análisis ya avisaba este lunes en su cuenta de X, antigua Twitter: "Las maniobras de la empresa nos recuerdan más a NMC Health que a Let's Gowex, (pero) creemos que las acciones no son invertibles, y se dirigirán a cero, al igual que lo hicieron las acciones de Let's Gowex".

¿Cómo se defiende Grifols?

Grifols ha negado "categóricamente" cualquier acusación de prácticas contables o de información "errónea" de sus estados financieros consolidados. "Como empresa comprometida con la transparencia, integridad y conducta ética, negamos y rechazamos categóricamente cualquier acusación de prácticas contables o de información erróneas de nuestros estados financieros consolidados", ha señalado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Grifols, como empresa cotizada, informa y divulga plenamente toda la información pertinente relativa a todas sus transacciones significativas con el máximo nivel de integridad y transparencia para reflejar una visión exacta y justa de sus estados financieros consolidados", asegura la multinacional. "Los estados financieros consolidados de Grifols y los controles internos sobre la información financiera son robustos y están sujetos a auditorías anuales periódicas y rigurosas. Estas auditorías anuales son realizadas por una de las cuatro grandes firmas de auditoría, que ha emitido sistemáticamente informes de auditoría sin salvedades", ha añadido.

Grifols es la tercera mayor empresa del mundo en el sector de hemoderivados. Carlos Drake

¿Qué otros cadáveres ha ido dejando Gotham?

Se estrenó en 2013 con una investigación detallada sobre cuatro compañías: la empresa de software de seguros Ebix; el minorista Tile Shop; la plataforma de búsqueda Blucora; y Quindell, una empresa de tramitación de siniestros.

A modo de ejemplo, el caso de esta última. Quindell fue uno de los valores con mejores resultados en el mercado de valores junior de Londres. Gotham publicó un informe sobre esta compañía en abril de 2014. El retrato restó unos 900 millones de libras de la valoración de mercado de Quindell, "lo que equivale a unos 12 millones de libras por cada una de las 74 páginas del dossier", decía el Financial Times entonces.

El caso Gowex

Tres meses después de lo de Quindell, el colmillo afilado de Gotham City Research mordió al operador español de WiFi Gowex. Fundada en 1999, la empresa tenía en 2014 redes wifi en 65 ciudades del mundo y planeaba salir a bolsa en EE UU. El 1 de julio, el fondo de inversión Gotham City publicó un demoledor informe titulado Let's Gowex: A Pescanovan Charade (La farsa Pescanova), en referencia al caso de la empresa pesquera española.

Jenaro García EUROPA PRESS/GOWEX

El documento aseguraba que Gowex había inflado sus ingresos y que los títulos cotizados no valían nada. Le daban un valor de 0 euros a sus acciones y aseguraba que cerca del 90% de las ventas de Gowex no existían. "Alrededor del 90% de los ingresos reportados no existen. Estimamos que su facturación real ronda los 10 millones", decía el informe.

Gotham basaba sus afirmaciones en una serie de "descubrimientos", y entre otros señalaba que la cifra de negocio de la española era aproximadamente el 10% de lo que lo que la tecnológica publicaba. La consecuencia fue que las acciones de Gowex se hundieron más de un 45%.

Jenaro García, que era su consejero delegado, escribió en Twitter el día de su dimisión: "Pido perdón a todos. Lo siento de todo corazón". En julio de 2015, la empresa presentó el concurso voluntario de acreedores debido a su situación de insolvencia.