La historia de amor de Sienna Miller y Oli Green, el padre de su segundo hijo

El 2024 no ha podido empezar mejor para Sienna Miller y Oli Green, ya que acaban de darle la bienvenida a su primer bebé en común, el segundo para la actriz, quien no ha hecho ningún anuncio de la llegada de la pequeña. Sin embargo, si finalmente se ha sabido ha sido no solo porque hace unos meses, en septiembre de 2023, apareciese embarazada en un evento, sino porque ya ha sido fotografiada con su hija.

La familia al completo han sido cazados por el Daily Mail con un café para llevar en la mano, con la pequeña durmiendo en un carísimo portabebés —según el medio, está hecho de vicuña y seda de morera y tiene un precio de 3.300 libras, alrededor de 3.850 euros— y paseando por Londres, donde viven que prácticamente comenzaron a salir.

Eso ocurrió, más o menos, poco antes de finalizar 2021, si bien es cierto que su romance no salió a la luz pública hasta los primeros compases de 2022. Según la propia intérprete, que acaba de cumplir 42 años —el pasado 28 de diciembre—, le contó a Chloe Schama, la editora de la revista Vogue en su edición estadounidense, ella y Oli Green se conocieron en una fiesta de Halloween que organizó un amigo en común.

"Pensé que aquello era absurdo, que no iba a ir a ninguna parte”, explicó la actriz de Alfie, Layer cake o The Girl sobre sus sentimientos e impresiones tras su primer beso, dado que Green es bastante más pequeño que ella, ya que tiene 27 años. "Pero luego se lo curró mucho para convencerme de que saliera a tomar una copa con él", añadió.

Además, una de sus grandes amigas en la industria, Emily Blunt, hizo de "sujetavelas" en una de sus primeras citas, si bien no duró demasiado, como ella misma explicó. "Cuando llegué allí [a la cita], todo era tan hermoso entre ellos que sencillamente le di un abrazo y dije: 'Me voy a escabullir", contó la intérprete de Al filo del mañana u Oppenheimer.

Curiosamente, y como les ocurrió a muchas parejas, ambos enfermaron de covid al mismo tiempo, por lo que Sienna envió a Marlowe Ottoline, la hija —ahora tiene 11 años— que había tenido con el actor Tom Sturridge, a vivir con su padre, mientras ella y Oli se mudaban juntos durante algunas semanas.

Por aquel entonces, ambos vivían en Nueva York. Sin embargo, tanto Miller como Green descubrieron cómo había cambiado La Gran Manzana debido a la pandemia y, aunque llevaban poco tiempo saliendo, decidieron mudarse a Londres. No es ya que él se hubiese criado en la capital inglesa, sino que la familia de la intérprete vive allí.

Fue esta, de hecho, la que los acogió en un primer momento, justo después de que Sienna hubiese cerrado un acuerdo con Sturridge para compartir la custodia dede países diferentes y a tantos kilómetros. Funcionó a la perfección, dado que dicho acuerdo se ha mantenido así hasta la actualidad. Y practican una copaternidad modélica: una de las más recientes apariciones públicas de Green y Miller fue el pasado julio, en Wimbledon, sentados justo delante de Sturridge y de su actual pareja, Alexa Chung.

La pareja de actores no tardó en hacer oficial su romance después de los primeros rumores, precisamente en un evento en Londres: abandonaron juntos el Royal Albert Hall tras la gala de los BAFTA de marzo de 2022. Ese mismo mes, en la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair en Beverly Hills, hicieron su debut en la alfombra roja.

En abril de ese mismo año, en una entrevista que concedió a la edición británica de la revista Elle, Sienna Miller reveló que había decidido congelar sus óvulos pocos meses antes, al cumplir los 40 años (nació en 1981), explicando que la presión biológica de su edad se había convertido en un "ruido demasiado fuerte".

"La biología es increíblemente cruel con las mujeres cuando alcanzan esta década. Ese es el titular, o, al menos, lo fue para mí. Porque luego llegué a los 40 y congelé algunos óvulos. Habiendo estado de verdad tan concentrada en la necesidad de tener otro bebé, acabe pensando que, si tiene que suceder, sucederá. Ahora ese tipo de amenaza existencial ya se ha disipado", afirmó.

Pero un año después, en agosto de 2023, los rumores se disparaban: tras algunas voces que hablaron de que estaba esperando un bebé debido a unas fotografías suyas en Saint Tropez en julio, en pleno verano dejaba ver su vientre de embarazada en bikini en las playas de Ibiza. Para septiembre, en un evento de la revista Vogue, aparecía con un vestido de Schiaparelli color marfil que dejaba al aire su embarazo.

Por último, el pasado diciembre se sinceraba sobre su historia de amor precisamente con Vogue. "No creo que se pueda legislar en asuntos del corazón. O, al menos, yo nunca he podido hacerlo", explicó sobre la diferencia de edad de 14 años con Green. Además, afirmó que este embarazo no fue planeado, pero que llevaba tiempo queriendo ampliar la familia, por lo que se veía "más preparada psicológicamente" que cuando tuvo a su primogénita.