Ariana Grande anuncia su primer sencillo, 'Yes, and?', en tres años

Ariana Grande llevaba mucho tiempo siendo noticia por temas ajenos prácticamente en su totalidad a su profesión: se ha divorciado de su marido, ha vivido la polémica en torno a su nuevo novio, ha protagonizado la adaptación a la gran pantalla del musical Wicked y ha firmado con otro agente discográfico. Pero ahora, por fin, llega una noticia musical: su próxima canción sale a la luz este viernes.

Este pasado domingo 7, casi como un regalo de Reyes Magos para sus másde 380 millons de seguidores solo en Instagram, la artista ha dado a conocer que el viernes 12 verá la luz su primer sencillo en solitario después de casi tres años del último.

La canción, en minúsculas, se titula Yes, and? ["Sí, ¿y?", en español] y no deja de promocionarla en sus redes, a pesar de que por ahora no se ha podido escuchar ni siquiera un adelanto. Lo que sí parece es que formará parte de su anunciado disco este 2024 y que muchos ya aseguran que se llamará Sweetener.

Al menos esa palabra, que significa Edulcorante en español, es el nombre de la cuenta que no deja de promocinar Grande, de 30 años, por lo que algunos piensan que, junto con la fotogrfía borrosa de la cara de Grande con los labios pintados de rojo, y otra de la artista cubiéndose la cara con un guante de encaje rojo, será la imagen promocional del disco que está por llegar.

Un punto de giro para Ariana Grande, quien desde que lanzó su álbum Positions allá por el otoño de 2020 apenas si ha sacado a la luz temas originales. Además, se trata de nuevas canciones que lleva tiempo preparando, dadas sus propias publicaciones desde el estudio de grabación.

Algunos fans, de hecho, creen que se ha retrasado su lanzamiendo debido a que la huelga de guionistas de Hollywood obligó a su vez a detener el rodaje de la película Wicked, ambientada en el mundo de El Mago de Oz, así como a que se calmasen los ánimos después de comenzar a salir con su compañero de reparto Ethan Slater mientras ambos estaban casados.