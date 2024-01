Nicki Minaj revela la conversación telefónica con su padre justo antes de morir atropellado

En su primera entrevista de 2024, Nicki Minaj ha querido recordar a su padre, Robert Maraj, que perdió la vida hace casi dos años tras ser atropellado por en las calles de Mineola, en Nueva York.

La estrella del rap ha revelado que ese mismo día, ese fatídico día, antes de que se produjera el atropello mortal, había hablado por teléfono con él para verse próximamente. Un encuentro para conocer a su primer nieto en persona y que, desgraciadamente, nunca llegaría a producirse.

"Normalmente, no respondo al teléfono cuando estoy con el bebé. Pero vi que era mi padre y algo dentro de mí me dijo: 'contesta'. Contesté y estaba de muy buen humor. Me dijo: 'cariño, ¿podría volar el lunes?'. Llevaba tiempo esperando la oportunidad de venir a verme y ayudarme. Y yo le insistía: 'venga, vente'", asegura la artista en Apple Music.

Solo unas horas más tarde, Minaj recibió otra llamada, en este caso de su madre Carol, informándole de la muerte de su padre. "Me dijo que no sabía lo que iba a pasar y que me llamaría de nuevo. Y, de repente, todo empezó a dar vueltas. No me puedo creer lo rápido que ocurrió todo... Hacía años que no le oía tan feliz", se lamenta.