La abdicación de Margarita, el retorno de Isabel Pantoja o la boda de Ana María Aldón: un 2024 de color rosa

El 2024 se avecina igual de imprevisible que el que acabamos de terminar. La inesperada abdicación de la reina Margarita en su hijo Federico ha vuelto a poner en el foco de atención su matrimonio con Mary Donaldson. Tras la portada del Príncipe danés con Genoveva Casanova, hay quien cree que la decisión de Margarita lleva implícito el apoyo a su hijo: cerrar filas en torno a él y la continuidad de la Institución. Otras voces, en cambio, aventuran que con la abdicación ha pretendido poner contra las cuerdas a Federico, obligándole a tener la máxima responsabilidad para así poderle mantener alejado de los escándalos sentimentales que ha protagonizado en los últimos años y que han hecho que su valor frente a su pueblo.

Isabel Pantoja seguirá siendo noticia este año porque, al fin, ha decidido poner a la venta todos los bienes inmuebles necesarios para cubrir sus deudas y empezar de cero. Después de una época en la que encadenó un sinfín de desdichas, la cantante ha vuelto a los escenarios con un éxito atronador. El concierto que ofreció este sábado en el Palau Sant Jordi de Barcelona sirvió para demostrar que Isabel está en plena forma. Cantó las canciones más famosas de su repertorio y presentó un nuevo tema que se incluirá en su próximo disco.

A su lado, el equipo titular consiguió que Pantoja volviera a tener ese brillo de antaño, el de siempre. El reencuentro con su maquillador, peluquero y con la mismísima Anabel nos hizo entender que los problemas que les desunieron en un pasado no tan lejano ya están más que subsanados. A pesar de que la relación con sus hijos está estancada y no parece que la situación vaya a cambiar, 20minutos ha podido confirmar que en el camerino Isabel dispuso sobre su pequeño altar una foto de Isa y otra de Kiko. Un gesto que denota que, aunque las aguas bajan turbulentas, sigue siendo madre por encima de todo. Es cierto que se ha perdido muchos momentos importantes, pero la conexión con sus vástagos parece que no la ha perdido del todo.

Este 2024 también será el de las bodas. A la de Ana María Aldón con su novio Eladio, podría unirse la de Makoke con Gonzalo. Él ya le ha regalado un anillo de precompromiso y, aunque intenta no mostrarse entusiasmada en público, en privado solo tiene palabras de amor y pasión para su chico: "Es que nunca he sentido lo que me está pasando con Gonzalo. Nadie me ha tratado así", me dijo en una conversación informal. Está tan ilusionada y convencida de que su relación va para largo que, cuando oye hablar del pasado, prefiere cambiar de conversación. Sufrió demasiado, no solo en privado sino también públicamente con una campaña de desprestigio muy bien articulada.

En los próximos meses seremos testigos del final de muchas historias que todavía están reposando. Son las de Juan Ortega y su novia, el nacimiento del sexto hijo de Bertín Osborne y la posible prueba de paternidad que el cantante podría solicitar a Gabriela Guillén. Una opción que también planteó cuando Chabeli Navarro le confesó que estaba embarazada y que no había duda de que él era el padre. También se resolverá, si es que no ha ocurrido ya, el folletín de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Aunque ella ya ha desmentido la crisis sentimental, hay quien sigue sosteniendo que el matrimonio lleva en barbecho más tiempo del que se cree. Feliz 2024.