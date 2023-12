Una chica rompe en llanto al ser rechazada por ser trans: "Estoy harta, no puedo más"

Hay miles de motivos por los que una persona podría rechazar a otra. Quizás no tengan tantas cosas en común como les gustaría, sus personalidades con son compatible, la distancia o que simplemente no hay conexión. Entrar el amor no es fácil y ser rechazado lo es aún menos.

Por ello, en un momento tan vulnerable como el descubrir que la persona con la que parecía ir todo bien finalmente pone distancia, lo normal es romper a llorar y buscar el consuelo de amigos, seres queridos o las redes sociales. Y eso fue lo que una chica compartió en su perfil.

Llorando desconsolada, la chica explicaba qué era lo que le había ocurrido: "Llevo media hora intentando tranquilizarme, pero es que no puedo. Tenía una cita, con un chico, a las diez, y lleva sin contestarme desde las cuatro de la tarde. Y todo esto viene por ser una chica trans".

Mujer trans rompe en llanto, porque su cita le canceló cuando ella le confirmó que no es una mujer biológica.

¿Qué opinan? ¿El hombre es homofóbico o solo ejercicio su libertad de elección? 🤔 pic.twitter.com/Wi8cdORRRR — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 27, 2023

Como así ha explicado en el vídeo, ella no se lo había contado, porque no tenía la necesidad de hacerlo y él ya era consciente de ello: "Según él, de primeras ya lo sabía, pero no paraba de enviarme indirectas para ver si yo se lo contaba".

Muy cabreada, porque el chico no le había dado más explicación que simplemente pasar de ella, se pregunta por qué debe de contar que es trans y se cabrea del rechazo que sufre: "Estoy harta de que me rechacen siempre por ser una chica trans". Es por ello, que cansada de la situación no puede evitar decir: "Odio a los tíos hetero-básicos de mierda".

Para muchos, es una respuesta completamente natural, a la joven la han dejado plantada sin decir nada y, como pasaría en cualquier otro caso, está cabreada y destrozada. Sin embargo, ha habido quien se ha visto con la potestad de poder debatir si es culpa de ella o no por no querer decir que ella es trans.

Me teneis hasta el coño es una tia q esta triste porque la han rechazao aun sabiendo el pavo que era trans de antes y q no se lo habia contao porque no habia confianza. Ya. Esta triste porque se siente rechazada y esta cabreá. No hace falta q os monteis un debate nacional hostia https://t.co/W4sN7Qn6Aq — Niki Zamfir (@nikizmfr) December 27, 2023

Según los argumentos de estas personas, "sí, debe de decirse siempre", pues muchas personas no se sienten atraídas "por un pene, aunque sea mujer". Pero, lo cierto es que el aparato reproductor y el género de una persona son dos cosas diferentes, por lo que relacionar lo uno con lo otro invalida a las personas convirtiéndolas únicamente en una parte del cuerpo.

Nadie está obligando a tener sexo con otra persona si no quiere. Las reglas sobre el consentimiento y la atracción siguen siendo aplicables en cualquier contexto.

Las razones para rechazar a alguien siguen pudiendo ser racistas, homófobas o tránsfobas, como sería el caso, nos… https://t.co/6jLLQ7fLdZ — lara 🇵🇸 (@laralevana) December 27, 2023

Preguntaos qué intenciones tiene alguien cuando toma el vídeo de una persona desahogándose en un momento vulnerable e intenta que ese momento represente una realidad social entera al convertirlo en el debate de la semana https://t.co/qZH6vzLwQT — Joseju (@Josejusejo) December 27, 2023

Del mismo modo, no son pocos los usuarios de X, la plataforma conocida anteriormente como Twitter, los que se sorprende de que la situación de vulnerabilidad de una persona se reduzca a un debate: "Está triste porque se siente rechazada y está cabreada. No hace falta que os montéis un debate nacional".