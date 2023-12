Aragonès advierte a Sánchez de que la mesa de diálogo será para lograr "votar la independencia"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado este jueves al del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la mesa de diálogo no abordará ni una reforma de la financiación para Cataluña ni tampoco un nuevo Estatut. Son opciones que "no permiten votar la independencia", ha dicho, y ha añadido que la mesa "es para resolver el conflicto, que no se resuelve con un acuerdo de financiación".

En una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), también ha afirmado que espera tener a finales de enero la propuesta de la consellera de Economía, Natàlia Mas, para acabar con el déficit fiscal, y llevarla a Madrid.

Desde la Sala de los Diputados, en el Palau de la Generalitat, ha insistido en que el déficit fiscal o la reforma del Estatut se tienen que tratar en la Comisión Bilateral, tal como ya prevé el Estatut. "Me gustaría separar las negociaciones. Tenemos que diferenciar de manera muy clara lo que es la resolución del conflicto político de otros debates también importantísimos. Son dos cuestiones absolutamente separadas", ha señalado. En este sentido, Aragonés ha recalcado que su propuesta en la mesa de negociación con el Estado será la autodeterminación.

Un déficit fiscal "insoportable"

Aragonès ha definido el déficit fiscal como "insoportable". Pero ha añadido que, aunque se ponga punto final, no se resolverá la cuestión política: "La financiación y las medidas económicas no resolverán el conflicto, que se resuelve votando". Reivindicará el fin del déficit fiscal, pero en el espacio donde "corresponde": la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat. "No entraremos a intercambiar una cosa por la otra", ha reiterado.

El presidente ha subrayado que lo más "relevante" es hacer acabar la anomalía de que Cataluña sea el tercer territorio que más aporta al Estado pero el décimo en recibir. Considera que las formalidades institucionales para establecer una financiación singular, y como esta se forma y se articula, son secundarias. Lo que es "importante" es "la sustancia", acabar con este "sobreesfuerzo" fiscal y centrar el debate en los beneficios para la ciudadanía, ha subrayado.

Propuesta catalana

Aragonès espera recibir de la consellera Mas Guix, entre finales de enero y principios de febrero, la propuesta de financiación singular para que Cataluña recaude todos los impuestos propios de la Generalitat: "Y llevaremos esta propuesta a los espacios de negociación con el Estado", ha añadido.

También ha recordado que no solo el País Vasco y Navarra disfrutan de una financiación específica, sino que también hay otros regímenes especiales como el balear o el canario: "Priorizaremos una solución para Cataluña, no entraremos en cómo se tienen que financiar otros territorios con una modificación de la LOFCA", ha avisado.

En este punto, quiere tener "toda la fuerza" de los partidos catalanes para reclamar esta financiación singular, pero también avisa: "No aguaremos de entrada en Cataluña una propuesta ambiciosa".

Finalmente, sobre el acuerdo por el traspaso de Rodalies, Aragonès sustenta que en los presupuestos del Estado de 2024 se tienen que prever las partidas del servicio ferroviario que tendrá que asumir la Generalitat en virtud del traspaso. Además, el presidente considera que hay "tiempo de sobra" para culminar el traspaso durante esta legislatura española: "Reformaron la Constitución en una mañana".