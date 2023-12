Tamara Falcó enseña su ático dúplex, "hecho a medida" y con piscina, y se sincera sobre ser madre: "La fe ayuda un montón"

En plenas Navidades, Tamara Falcó ha dado una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola! en la que enseña su nueva, casa, un ático dúplex "hecho a medida" y con piscina, y habla de su matrimonio con Íñigo Onieva.

La marquesa de Griñón ha necesitado un año para reformar su hogar, pero ha quedado encantada. "Siempre que trabajas con artesanos y haces cosas a medidas, se multiplica el tiempo muchísimo. Está hecha con muchísimo detalle. Por ejemplo, en la cantera van sacando láminas de piedras y, hasta que no dieron con el color perfecto, no me la mandaron. Y todo así", dice de su nuevo hogar.

"Cuando Íñigo vio la propuesta, todo estaba ya decidido. Pero le encanta cómo ha quedado. Al ser diseñador, sabe apreciar el diseño", dice de su marido.

De él habla en cuanto a la convivencia. "Es más fácil para convivir que yo", admite. "Soy superorgullosa. pero, como estamos solos en casa, toca solucionarlo". "Es muy urbanita y ha hecho un sacrificio al dejar de vivir en el centro, y, claro, lo valoro. Dice que está contento si yo estoy contenta".

Sobre sus planes de ser madre, admite: "Por ahora, no hay novedades. Estas cosas llevan su tiempo y lo llevamos con mucha paz. La fe ayuda un montón".