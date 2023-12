El truco para evitar que Hacienda se quede con parte del premio de la Lotería de Navidad

Ya conocemos el número ganador del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad celebrado este viernes: el 88008. Este y los demás grandes premios se han repartido por toda España entre cientos de afortunados. No obstante, ahora deberán tener en cuenta la obligación de tributar parte de estos premios a la Agencia Tributaria, es decir, a Hacienda.

Ser uno de los agraciados de una cifra considerable implica la retención del 20% de los premios, excluyendo siempre los primeros 40.000 euros, los cuales están exentos de este porcentaje, eximiendo así de cualquier impuesto a aquellos premios inferiores a esta cifra.

De esta manera, solo el primer, segundo o tercer premio, dotados de 400.000, 125.000 y 50.000 euros por décimo respectivamente, deberán abonar impuestos. Así, el Gordo se reducirá a 328.000 euros después de pagar los impuestos correspondientes, el segundo a 108.000 euros y el tercero a 48.000 euros.

No obstante, a pesar de la imposibilidad de eludir completamente el pago de impuestos, existe un método legal para evitar que Hacienda retenga parte del premio, pudiéndose aplicar tanto en la próxima Lotería de Navidad como en la del Niño.

El truco consiste en contratar un seguro para cada décimo adquirido, el cual tiene un coste que ronda los tres euros. Con él, de resultar premiado, la aseguradora abonará el 20% del premio que se paga a Hacienda.

La contratación del seguro se debe realizar antes de la fecha del sorteo y se debe firmar un seguro por cada décimo. Asimismo, durante la contratación se deberá especificar que, de resultar premiado, el importe se ingresará de forma íntegra.

Ahora bien, este seguro no exime completamente del pago de impuestos, ya que las ganancias tributarán en el declaración de la renta. Para ello, la Agencia Tributaria indica dos opciones: que tribute como capital mobiliario o como ganancia patrimonial a tarifa general.

En el primer caso, los tipos oscilarían entre el 19% y el 28% de la retención en el IRPF, mientras que en el segundo, las tasas dependerían de los ingresos del declarante, pudiendo alcanzar entre el 47% y el 54%, según señala la Agencia Tributaria a Maldita.es.

En este sentido, si una persona gana el Gordo y tiene el décimo asegurado, ésta acabará recibiendo más dinero que si no tuviese el seguro, pero no los 72.000 euros en su totalidad que retendría Hacienda en caso de no contar con un seguro.