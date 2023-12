La actriz Daniela Costa falleció por cáncer de mama, no por ninguna vacuna

El pasado 15 de diciembre falleció la actriz Daniela Costa. La intérprete era conocida por haber participado en series como Al salir de clase o Mis adorables vecinos. Ese mismo día, un usuario anónimo publicada en su cuenta de X, antes Twitter, el siguiente mensaje: "D.E.P. Daniela Costa. Las personas que os habéis vacunado como si no hubiese mañana estaréis más que acojonados con tantas personas jóvenes y no tan jóvenes, niños, que se mueren de forma repentina. Orgullosa de ser Carnero y No Oveja". El post iba acompañado de una fotografía de la actriz.

Sin embargo, esto es falso. La causa de la muerte de Daniela Costa ha sido el cáncer de mama, como ha confirmado su pareja, el también intérprete Oskar Salcedo, en una publicación en su perfil de Facebook. Su fallecimiento no guarda ninguna relación con ninguna vacuna.

Daniela Costa murió por cáncer de mama

Para comprobar la veracidad del mensaje viralizado, desde INFOVERITAS se ha llevado a cabo una investigación en Google con la palabra clave 'Daniela Costa'. Entre los resultados que arroja esta búsqueda se encuentran multitud de noticias de medios generalistas. Por ejemplo, estas informaciones de 20Minutos, "La pareja de Daniela Costa revela la causa de la muerte de la actriz"; de ABC, "Daniela Costa: su pareja desvela el motivo de su inesperado fallecimiento"; o de La Vanguardia, "Oskar Salcedo da el último adiós a la actriz Daniela Costa: 'La mejor persona que he conocido en mi vida".

En los tres contenidos se hace referencia a que el también actor Oskar Salcedo, la pareja de Daniela Costa, había hecho pública la causa de la muerte de la intérprete. De esta forma, Salcedo publicó un post, el mismo día 15 de diciembre, en su perfil de Facebook en el que ponía de manifiesto que su pareja había fallecido por un cáncer de mama. "La terrible enfermedad del Cancer de mama pudo con ella!!!", escribió.

Por lo tanto, es falso que la muerte de la actriz Daniela Salcedo tuviera alguna relación con alguna vacuna. La intérprete murió por cáncer de mama, según el post publicado por su pareja, Oskar Salcedo. De acuerdo con los datos del informe Las cifras del cáncer en España 2023, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el tumor maligno de mama fue el que más muertes de mujeres causó en 2021, 6.528. También hubo 86 decesos de hombres por esta causa.

INFOVERITAS verifica que…

Es falso que la muerte de la actriz Daniela Costa, ocurrida el pasado 15 de diciembre, tuviera que ver con alguna vacuna. La intérprete falleció por cáncer de mama, según ha publicado su pareja, el también actor Oskar Salcedo, en su cuenta de Facebook.