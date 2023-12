Amelia Bono contesta a las críticas que ha recibido por las bromas a su marido, Manuel Martos

Amelia Bono y Manuel Martos se encuentran en uno de sus mejores momentos como pareja. Si el otro día, la hija del político, José Bono, compartía unas románticas fotografías con su marido en su cuenta de Instagram, este miércoles se pudo ver al matrimonio disfrutar de un concierto de Sebastián Yatra en Madrid.

Amelia es muy activa en las redes sociales, donde comparte su día a día con la naturalidad y el humor que la caracterizan, aunque no a todo el mundo le gusta. Bono, que cuenta con más de 519 mil seguidores en Instagram, acostumbra a compartir algunas de las bromas que le gasta a su marido y, por ello, ha recibido numerosas críticas.

El matrimonio, lejos de sentirse afectado por estos comentarios, ha querido responder de una manera clara y contundente, mientras se encontraban en el concierto del colombiano.

"Bueno, a mí me encanta porque como nos conocemos muy bien lógicamente son cosas que te sorprenden y a mí me hacen mucha gracia", aclaró el hijo de Raphael. Palabras que, su mujer, respaldó: "Hay que tener humor en esta vida porque así nos lo pasamos mejor. En casa estamos todo el día así".

La pareja, como todas, no tiene una relación perfecta y ha sufrido diferentes altibajos a lo largo de los años. No obstante, llevan juntos 15 años y tienen cuatro hijos en común, Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime. A pesar de ello, se quieren y se aprecian como el primer día y no dudan en sincerarse sobre ello. En este sentido, el mismo día del concierto, Amelia Bono compartió un bonito mensaje en redes dirigido a su marido, quienes ahora viven un excelente momento.

"Contigo al fin del mundo", escribía en el post de Instagram junto a varias fotografías de ambos muy acaramelados. En las instantáneas, el director artístico de Universal Music Spain, se encuentra cogiendo sobre sus piernas a su mujer.