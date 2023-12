Zac Efron explica el motivo médico por el que ha aparecido en una entrevista con gafas de sol

El actor estadounidense Zac Efron lleva un tiempo generando mucha polémica por su aspecto físico. Tras explicar los motivos de su aumento de mandíbula, causado por un accidente doméstico, el actor ha aparecido en una entrevista con gafas de sol, algo que también ha tenido que aclarar.

El que dio vida a Troy Bolton en High School Musical, ha presentado en Today su nueva película, The Iron Claw, junto a sus compañeros de reparto Jeremy Allen White, Harris Dickinson y Stanley Simons. El actor, al que recientemente le han concedido su estrella en el Paseo de la Fama, explicó el motivo de llevar gafas.

"Zac Efron es una auténtica superestrella de Hollywood legítima, pero esa no es la razón por la que usa gafas de sol en este momento", declaró el presentador del programa. Ante este comentario, Efron desveló el motivo por el que tenía que tapar sus ojos. "No, lo siento hombre. Me siento raro estando con gafas de sol. Sólo tengo una pequeña infección en los ojos", explicó en el programa.

A pesar de su condición médica, el actor aseguró que tenía muchas ganas de estar ahí, junto a sus compañeros, presentando la película. "Es muy buena y quería venir a veros y contároslo a todos", expresó.

El largometraje, ambientado en los años 60, cuenta la tragedia de la familia del luchador profesional Von Erich, que será interpretado por Jeremy Allen White. El próximo 22 de diciembre llegará a los cines estadounidenses, pero en España habrá que esperar al 16 de febrero del próximo año.