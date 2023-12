Adam Driver habla por primera vez de su hija recién nacida

A diferencia del primero de sus hijos, cuyo nacimiento se supo dos años después de que sucediese y de quien aún se desconoce su nombre, el aumento de la popularidad de Adam Driver ha tenido como consecuencia que se adelanten los tiempos con su segundo bebé, del que acaba de hablar por primera vez en una entrevista.

El intérprete de 40 años ha acudido este pasado miércoles al programa Live with Kelly & Mark, presentado por Kelly Ripa y Mark Consuelos, y no ha dudado en sincerarse sobre la llegada de este nuevo bebé con su esposa, Joanna Tucker, así como de las dificultades y el desafío que pueden suponer un recién nacido.

Lo primero que quiso saber Ripa es la edad de la pequeña, a lo que el dos veces nominado al Oscar respondió que tiene ocho meses. "¡Qué linda! Supongo que debe haber sido como un regalo anticipado de Papá Noel", afirmó Ripa, refiriéndose a algo que podía haber pedido el otro hijo de la pareja.

"Sí, totalmente. Tengo un hijo ya mayor que tiene 6 años y ella ahora tiene 8 meses... [En ese tiempo] Te olvidas de lo mucho que pueden dar por saco los bebés", bromeó Driver, a quien Consuelos preguntó si era porque el actor no había dormido demasiado desde que dio la bienvenida a la recién nacida, de quien tampoco desveló el nombre.

"No mucho, no mucho", repitió Driver sobre su falta de sueño, "pero me he recordado que esta vez tengo que disfrutarlo más. La primera vez fue todo demasiado rápido y estaba muy nervioso porque él se desarrollase para poder hablar y decirme qué le pasaba. Ahora, en cambio, soy más paciente con ella. Estoy tratando de disfrutarlo más".

La estrella de cintas como Historia de un matrimonio o la reciente Ferrari agregó que esta vez siente que está teniendo más suerte porque a su hija le cae "mejor", mientras que su hijo "no quiso tener nada que ver" con él "durante los primeros tres años" de su vida.