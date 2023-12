Ribera no acude a su encuentro con los vecinos de Arganzuela por las talas de la L11 y alega una "reunión de última hora"

Los vecinos de Arganzuela tenían marcada una cita importante este jueves, 21 de diciembre. Iban a conocer a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y contarle de primera mano las protestas que están llevando a cabo desde hace meses con motivo de las talas de árboles por las obras de ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid. Sin embargo, según apuntan fuentes socialistas, la cabeza de este ramo no ha podido acudir al encuentro debido a que le ha surgido un compromiso que no era posible aplazar. "Le han puesto una reunión a última hora y no pudo cambiarla", aseguran.

Sin embargo, los vecinos movilizados no se han quedado plantados. Al encuentro han acudido los portavoces socialistas en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Juan Lobato y Reyes Maroto. También ha estado presente el eurodiputado del PSOE, César Luena, así como otros ediles de Cibeles (Emma López, Antonio Giraldo...). Todos ellos han querido transmitir su apoyo a los residentes de la zona y denunciar la actuación que está llevando a cabo el Ejecutivo regional, en la que se prevé la tala de 523 árboles.

De fondo, estaba la valla de Madrid Río en la que los vecinos han escrito decenas de frases criticando la tala de árboles. Detrás de ella, los operarios continúan rematando el corte de todos los ejemplares que se han visto afectados por las obras de ampliación de la L11, aunque ya no queda ninguno en pie.

La tala llega a Europa

Luena no es la primera vez que visitaba el parque de Arganzuela. Ya lo hizo hace unos meses, en solitario, para conocer de primera mano cuál era la reivindicación de los vecinos de la zona. Desde entonces, se ha movilizado por las distintas instituciones de la Unión Europea con el objetivo de que declarase ilegales las talas y que, así, se frenase lo que se ha denominado como 'arboricidio'. Sin embargo, las máquinas ya trabajan sobre el terreno y han cortado ejemplares en Madrid Río, en Comillas y han comenzado en el Paseo de las Delicias.

Esto significa que las posibilidades de dar marcha atrás en el proyecto y que, de esta forma, se reduzca el impacto medioambiental van reduciéndose a medida que pasan los días. No obstante, Luena sigue insistiendo a la Comisión Europea "para que se pronuncie" sobre el tema y está a la espera de la respuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la denuncia que interpusieron los vecinos hace unos meses.

