Lola Índigo da una sorpresa a Denna de 'OT 2023' tras su expulsión: "Yo me muero"

Denna fue la última expulsada este domingo de OT 2023. No obstante, la granadina se fue por la puerta grande con una actuación sublime de Dragón, canción de Lola Índigo. La cantante se hizo con el escenario desde que empezó a cantar, superando todos sus miedos, aunque la audiencia decidió que fuera la expulsada. Si bien la cantante recibió una sorpresa muy especial que la dejó alucinada.

El tema lo eligió por dos motivos. El primero, porque es muy fan de Índigo, a la que admira y que además es su paisana. El otro, porque la ya extriunfita se siente muy identificada con la letra del tema. "Me encantaría ser como ella. Desde que escuché esta canción me sentí superidentificada, la tuve en bucle durante muchísimo tiempo", contó en el programa.

Denna se llevó una gran sorpresa al abrir su cuenta de Instagram cuando vio que había recibido un mensaje de la mismísima Lola Índigo. "Qué fuerte", no podía parar de decir al ver el texto. Un mensaje que ella misma leyó y que decía lo siguiente: "Preciosa, gracias por tus bonitas palabras y por acordarte tanto de mí en la academia. Me encantó tu actuación. No te olvides de que el verdadero camino está aquí fuera y que lo importante son las canciones y ser trabajadora y tú has demostrado serlo mucho. Te mando un abrazo enorme mi niña".

La ya exconcusante de esta edición del talent también contó lo que había sucedido en OT al día frente a Xuso Jones y Gisela. De hecho, al buscar la cuenta de Índigo en Instagram para agradecerle su apoyo, esta ya había recibido un mensaje de la artista con anterioridad. "Le iba a dar las gracias y me he encontrado con que ya me había escrito. Que le había encantado la actuación, que muchas gracias por haberla nombrado tanto en la academia. Y es que de verdad, para mí es un superreferente, y me he quedado a cuadros".

Denna dice adiós a la que ha sido su casa durante un mes después de ser expulsada con un 35% de los votos frente a su compañera Violeta. No obstante, a la cantante, quien tiene claro que quiere "estar delante de miles de personas cantando", la queda el verdadero camino para ser una artista tras cerrar las puertas de la academia.