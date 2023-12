Ares Teixidó actualiza su estado de salud desde el hospital: "No me dan el alta, han encontrado unas alteraciones en la analítica"

Ares Teixidó continúa en el hospital, al que acudió este lunes en ambulancia. Y es que la catalana, aunque aún no ha revelado cuál es el problema de salud que la llevó a ser ingresada de urgencia, sí que ha revelado que todavía no le dan el alta, algo que la ha hecho decepcionarse y llorar.

Tras publicar unos preocupantes stories en los que tenía mala cara, llevaba vía en el brazo y parecía sedada y mareada, la presentadora de 8tv ha actualizado su estado de salud este mismo miércoles desde la cama del centro médico. "Ni con un filtro arreglamos esta cara... Madre mía", comenzó diciendo, entre risas.

"A las 7 me han hecho analítica, espero que salga bien y que ya hoy me puedan dar el alta. Yo hoy me encuentro bien. A pesar de que llevo unos días aquí, debía estar aquí porque estaba en la mierda", contó, antes de ponerse toser. "Ya me encuentro muchísimo mejor, la verdad".

Sin embargo, en el siguiente story de Instagram, la exconcursante de GH VIP 3 confesó la decepción que tenía. "Ya he echado la lloradita de la mañana porque no me ha dado el alta el doctor. No pasa nada, es lo que hay", informó. "Ha encontrado unas alteraciones en la analítica, entre otras cosas, así que nos quedamos el tiempo que me diga".

"Aún no os he contado ni por qué estoy aquí, os lo tengo que contar...", añadió y aseguró que lo iba a hacer después, aunque todavía no le ha revelado a sus más de 210.000 seguidores cuál es su problema de salud.

'Stories' de Ares Teixidó. INSTAGRAM

Entre tanto, Ares Teixidó recibió la visita de su hermana y su cuñado y pasó la tarde viendo a sus compañeros de Zapeando en la televisión. Solo queda esperar para saber si mejora y recibe el alta, aunque afortunadamente el apetito no se le ha ido y eso es una buena señal.