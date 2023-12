Un vecino de un pueblo de Cantabria ilumina su casa con más de 40.000 bombillas y su caso termina en los tribunales

A los miles de árboles que se imponen en todas las ciudades para decorar la Navidad les ha salido un nuevo competidor. Un vecino del pueblo de Parbayón, en Cantabria, ha decorado su vivienda este año con más de 40.000 luces. No es la primera vez que lo hace, sino que su caso ha conseguido con el tiempo convertirse en una atracción turística de la zona. Sin embargo, en esta ocasión ha terminado incluso teniendo problemas con la justicia.

LA MÍTICA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 🎄⛄❄ DE LA CASA DE PARBAYÓN #CANTABRIA 🎆🎆



🎥 @jesus_mazon pic.twitter.com/zOfv9xSUSO — Postureo Cántabro 💢 Presume de Cantabria (@Postureo_CANT) December 13, 2017

Detrás de esta historia se encuentra Francisco Cano. Convertido ya en el vecino más famoso de su localidad, empezó a decorar su vivienda de forma tan llamativa hace ya 13 años. Ha ido aumentando cada vez más el presupuesto, las luces, los sonidos y las figuras que ubica en su jardín, logrando que cada vez más personas se acerquen hasta allí para fotografiar su casa.

Pero por ello, el Ayuntamiento de Piélagos, al que pertenece Parbayón, le notificó hace meses que debía cumplir con la Ley de Espectáculos de Cantabria y obtener una licencia si atraía a una gran cantidad de personas frente a su propiedad. Fue algo a lo que se negó en rotundo, así que se decidió a presentar un recurso contra esta decisión y continúo con los preparativos de cara a estas navidades.

Causa "problemas" en la carretera

La medida fue respaldada también por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, que reconoció que la advertencia se basaba en los problemas de seguridad vial que se producían en la carretera donde se ubicaba.

Sin embargo, ahora ha recibido una nueva explicación con la que no tendría por qué solicitar el permiso: "El ayuntamiento este año ha jugado a mi favor y pidió una aclaración al gobierno de Cantabria. Se hizo, emitió un informe de seis folios en el que dijo a quién afecta la ley de espectáculos. En mi caso, si no me lucro con ello, no me aplicarían esta normativa", ha explicado Cano en una entrevista para la Cadena COPE.

Por ahora, este cántabro mantiene su tradicional decoración, ya que defiende que no gana dinero con ello ni lo publicita en ningún sitio: "Ha ido creciendo el número de gente que viene y por eso decidieron que me iban a aplicar esa ley, pero yo sigo decorando más o menos como todos los años".

Su influencia, además, ha sido tal que hasta otro Ayuntamiento de la zona le ha contratado para instalar otras 25.000 bombillas y hacer un espectáculo en el pueblo. Por el momento, el futuro de su decoración navideña parece incierto, pero lo cierto es que al menos este año seguirán brillando las luces en su vivienda.