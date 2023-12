Estas serán las nuevas cuantías del subsidio por desempleo a partir de 2024 tras la reforma acordada por el Gobierno

La reforma del subsidio de desempleo ha sido aprobada en el Consejo de Ministros de este martes tras el desbloqueo del conflicto entre el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el Ministerio de Economía de Nadia Calviño. El acuerdo desbloquea finalmente esta modificación, necesaria para cumplir el componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia, cuyo cumplimiento está ligado directamente al desembolso del cuarto pago de los fondos europeos Next Generation: 10.000 millones de euros que estaban bajo amenaza de bloqueo.

La reforma, en palabras de Yolanda Díaz, "simplifica el subsidio", elimina el mes de espera para poder acceder a la prestación, lo que "no era más que una especie de vigilancia o castigo" y "amplía la cobertura" a nuevos colectivos. Las cuantías, actualmente ligadas a un porcentaje del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), se verán incrementadas de cara a 2024. ¿De cuánto será el subsidio por desempleo en 2024?

Las nuevas cuantías del subsidio de desempleo en 2024

La reforma aprobada por el Consejo de Ministros incluye una subida de las cuantías del subsidio, lo que se corresponde con la propuesta del Ministerio de Trabajo, si bien la propuesta de Economía mantiene ese esquema reductor a partir del año de prestación, cuando se mantendrá en 480 euros. Actualmente, el subsidio de desempleo estaba fijado en 480 euros mensuales, lo correspondiente al 80% del IPREM.

Las cuantías para 2024, por lo tanto, quedarán así tras el incremento:

Durante los seis primeros meses , se cobrarán 570 euros (95% del IPREM).

, se cobrarán (95% del IPREM). ​Durante los seis meses siguientes , se cobrarán 540 euros (90% del IPREM).

, se cobrarán (90% del IPREM). ​Durante el resto de la duración de la prestación (hasta 21 meses), se cobrarán los 480 euros actuales (80% del IPREM).

Hay que recordar que, tal y como establece el Ministerio de Trabajo en su página web, el subsidio de desempleo (que no se debe confundir con el paro) se concede a quienes han trabajado menos de un año. En este caso, la duración del mismo se establece en función "del número de meses cotizados y de si tienes o no responsabilidades familiares": durará 3, 4 o 5 meses si se ha cotizado esos periodos. Si se ha cotizado entre 6 meses y un año, el subsidio puede durar 6 meses en el caso de que no existan responsabilidades familiares y 21 meses si las hay.

En cualquier caso, la cuantía permanecerá ligada a los porcentajes del IPREM, por lo que si el indicador se incrementa, también lo hará la cantidad del subsidio por desempleo

Llegará a más gente y se podrá trabajar a la vez

Además del incremento en las cantidades, la reforma introduce nuevos beneficiarios: los menores de 45 años sin cargas familiares, antes excluidos de estas ayudas, pasan a formar parte de la cobertura del subsidio de desempleo, al igual que los trabajadores eventuales agrarios, las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, y quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares.

Será posible, además, percibir esa cantidad mientras se trabaja, ya sea por cuenta propia o ajena, durante un máximo de 180 días sin reducción de la cuantía. De igual forma, el subsidio será compatible con becas y ayudas formativas.

La reforma suprime el mes de espera tras agotar la prestación contributiva para presentar la solicitud de subsidio y desaparecen los días consumidos por solicitud fuera de plazo. Se amplía a seis meses el periodo de tiempo necesario para solicitar el subsidio y se reduce a un trimestre el periodo de reconocimiento.

Se modifica la cotización del subsidio para la jubilación

La reforma aprobada por el Consejo de Ministros incluye una modificación de la cotización por jubilación a cuenta de este subsidio, que computa como rendimiento de trabajo a efectos fiscales: a partir de ahora, los perceptores del subsidio cotizarán por el 120 % de la base mínima en 2024, por el 115 % en 2025, por el 110 % en 2026, por el 105 % en 2027 y por el 100 % en 2028.