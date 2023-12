Ana Obregón podría cobrar por la exclusiva del bautizo de su nieta unos 50.000 euros

El pasado domingo, Ana García Obregón bautizó a su nieta, Ana Sandra Lequio, en una ceremonia que tuvo lugar en la iglesia de la urbanización La Moraleja en la que vive (Madrid).

El acto, al que acudieron algunos de sus amigos más íntimos y sus hermanos, fue inmortalizado por dos fotógrafos de una conocida revista. Todo lo que ocurrió dentro del templo quedó registrado para una próxima exclusiva que a buen seguro se podrá ver a todo color este próximo miércoles y por la que Obregón podría embolsarse más de cincuenta mil euros.

Algunos de los más allegados a la bióloga afirman a 20minutos, que el dinero irá destinado a la Fundación Aless Lequio. Tal y como ha comprobado este servidor, la Fundación sigue sin tener publicado el portal de transparencia.

Alessandro Lecquio, el gran ausente del bautizo. MEDIASET

En el reportaje, se reproducirá el emotivo discurso que Ana pronunció antes de que su hija recibiera el sagrado sacramento, pero también cómo se organizó el pequeño convite posterior al que faltó Alessandro Lequio.

El padre de Aless, progenitor biológico de la recién bautizada, no quiso participar en este acontecimiento porque considera que todo el ruido mediático va en contra de los principios de su hijo y de lo que realmente hubiera deseado: "No le gustaba que hablaran de su vida".

Aunque públicamente prefiere callar para evitar que el escándalo sea mayúsculo, no cabe duda de que a Lequio no le gustan las actitudes de Ana ni la presión que esta ejerce para que cumpla con unas expectativas que no entiende coherentes.