Estela Grande actualiza su estado de salud y habla sobre sus planes de futuro

Debido a un fuerte dolor causado por unos miomas uterinos, la influencer Estela Grande tuvo que pasar por quirófano el mes pasado. La modelo sigue recuperándose de su operación, pero ha asegurado que se encuentra mucho mejor.

"No puedo ponerme a dar brincos como me gustaría, pero me encuentro superbién", expresó la influencer ante las cámaras de Europa Press. Estela Grande aseguró que recibirá el nuevo año "con muy buen pie y con mucha salud".

Declaró que compartir con sus seguidoras su situación le ha acercado mucho más a ellas porque "han visto que son problemas que tiene todo el mundo" y es algo que, aseguró, "te humaniza de alguna manera".

Le sorprendió todo el apoyo que recibió de tantas chicas y tantas mujeres que le contaban sus propias experiencias. "Yo les contaba cómo me ha ido, cómo me recupero y nos hemos apoyado entre nosotras", aseguró Grande.

Con respecto a su planes para Navidad, la modelo comentó que se va unos días de "escapadita", pero regresa para Navidad. "Nos vamos los dos", expresó, refiriéndose a su pareja, Juan Iglesias. "Nos separamos, luego nos juntamos, mientras que no haya niños podemos hacer este tipo de cosas", aseguró ante los medios.

Estela Grande declaró que no hay planes ni de boda ni de niños. Lo único que le pide al nuevo año que está a punto de comenzar es "mucha salud y mucho trabajo".