Después de la ruptura con Rosalía, Rauw Alejandro ha decidido centrarse en lo que mejor se le da, la música. Aunque en estos últimos meses, el puertorriqueño también ha sumado alguna polémica en este sentido debido a las cancelaciones de algunos de sus conciertos del Saturno Tour. Parece que Rauw no está atravesando su mejor momento y es que, ahora, ha despertado una nueva controversia después de una actuación en su país natal.

La española Bad Gyal fue la invitada estrella del concierto y, lejos de ser la protagonista por su increíble talento sobre el escenario, ha vivido un tenso momento debido a la más que cuestionada actitud del intérprete.

Todo empezó en el momento en el que Rauw, en mitad de la performance, se acercó a la cantante para susurrarle al oído, algo que no sentó bien a la española, quien decidió apartarle con un pequeño empujón.

No contento con la negativa de Bad, Rauw expresó su malestar ante el público diciendo: "Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella está tímida".

La catalana, sorprendida por el comentario, no se negó a bailar con él por timidez, sino, simplemente, porque no quería: "No, no, no. A mí no me involucres. Hay muchas nenas guapas aquí".

No obstante, el puertorriqueño siguió insistiendo en hacer ese momento cada vez más incómodo para la artista y le recordó, delante de miles de personas, que "está soltero". Ante esto, la cantante fue muy clara: "Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar y os voy a dejar con Rauw que siga su fiesta".