Anabel Pantoja preocupa por unas fotos desde urgencias: "Bastante mal"

Anabel Pantoja ha hecho saltar las alarmas tras publicar una serie de stories desde el hospital. La influencer, tal y como ha contado ella misma, ha tenido que acudir a un centro médico debido a su gran malestar, que se traduce en vómitos y diarrea.

"Me da miedo hasta beber agua. Menuda manera de empezar la semana. Esta mañana era la niña del exorcista por arriba y por abajo", introducía la sobrina de Isabel Pantoja.

Y es que a Anabel, tras llegar a Córdoba, no le quedó más remedio que visitar el Hospital San Juan de Dios para que saber qué le pasaba. "Tuve que ir a urgencias. Me pusieron vía con medicamentos y suero. Por cierto, las chicas que me atendieron y principalmente la enfermera han sido maravillosas conmigo", ha contado.

Story de Anabel Pantoja INSTAGRAM

Sus seguidores mostraron inquietud ante su estado de salud, por lo que, horas después, Pantoja ha tenido que actualizarlo. "Resurgiendo de mis cenizas. Muchísimas gracias. Estoy bien de verdad, no me estoy muriendo. Estoy intentando responder a todos los mensajes que me habéis escrito. Muchísimas gracias de verdad tanto a la gente de Instagram como de WhatsApp, a mis amigos, os quiero muchísimo", tranquilizaba Anabel a sus fans.

"Me estoy recuperando hoy. Menos mal que fui al médico ayer porque es que no podía salir del wáter ni por arriba ni por abajo, no paraba y lo pasé bastante mal. Ahora me estoy recuperando tomando medicamentos", ha detallado.