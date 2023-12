Arkano zanja las dudas sobre su sexualidad y deja claro que no se ha apropiado de ningún colectivo: "No te voy a decir cuántas"

Desde que Arkano es conocido para el gran público nunca ha tenido reparos en hablar de su orientación sexual. "Soy bisexual, pero en Tinder tengo puesto solo chicas", aseguraba en su día, durante su participación en MasterChef Celebrity. "Nunca he tenido nada serio, pero han pasado cositas. Han pasado cositas en baños con chicos", añadía al respecto poco después en Shangay.

Dee se tema ha hablado ahora en una entrevista con el creador de contenido Malbert. El presentador del pódcast Querido hater le ha preguntado al artista si tras haber salido del armario como persona bisexual había notado homofobia dentro del mundo del rap.

"Llevo recibiendo homofobia desde muchos años atrás, antes de dar esas declaraciones. Precisamente por eso nunca he querido hablar de mi orientación sexual", respondía Arkano.

Entonces, Malbert saca el tema de la apropiación de la cultura Queer por parte de artistas que no lo son (dejando caer que Arkano podría pertenecer a ellos) y provoca la reacción contundente del rapero. "He comida pollas. Si esa es tu pregunta, he comido pollas. Por si pensabas que me estaba apropiando de algo", responde.

"Bien comidas. No te voy a dar el número de cuántas. No voy a entrar en detalles", zanja Arkano, en unas declaraciones que se han hecho viral en las redes sociales.