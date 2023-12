La desinformación sobre la supuesta recomendación de la Comisión Europea de que se feliciten las fiestas y no la Navidad

"La Comisión Europea indica que debemos desear felices fiestas por no ofender". Con mensajes como este, por el que nos habéis preguntado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319), está circulando que la Comisión Europea ha prohibido ahora que se feliciten las "fiestas" y no la "Navidad" en nombre de la inclusión.

Estos contenidos se difunden desde 2021 cuando, según Político, en octubre de ese año la comisaria de Igualdad de la Unión Europea, la maltesa Helena Dalli, presentó una guía interna para los funcionarios de la Comisión Europea de 30 páginas sobre cómo utilizar un lenguaje más neutral en cuestiones de género o la comunidad LGTBI, entre otros. Maldita.es no ha podido verificar de forma independiente el contenido de este documento.

La desinformación sobre la supuesta recomendación de la Comisión Europea. X

Según Pagella Politica, medio de verificación italiano, quien pudo acceder a la parte del texto en la que se incluían estas recomendaciones, el documento decía: "Hay que evitar asumir que todo el mundo es cristiano. No todo el mundo celebra las fiestas navideñas y no todos los cristianos las celebran en las mismas fechas. Hay que ser sensible al hecho de que las personas tienen tradiciones religiosas diferentes"

La desinformación sobre la supuesta recomendación de la Comisión Europea. Maldita.es

Además, esta guía no se llegó a implantar en 2021. En noviembre de ese año la Comisión Europea dio marcha atrás y retiró esta guía interna. La Comisión Europea asegura a Maldita.es que a fecha de diciembre de 2023 no ha prohibido ni "desalentado" utilizar la palabra Navidad. Una portavoz del servicio de prensa de la Comisión Europea detalla a Maldita.es que "celebrar la Navidad y utilizar nombres y símbolos cristianos forma parte del rico patrimonio europeo".