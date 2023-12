Entrevista

Siendo apenas una adolescente, Malú daba un puñetazo encima de la mesa con Aprendiz, aquel inolvidable primer disco -y éxito- que puso sobre la escena musical a una artista que ya no abandonaría jamás el primer plano. De aquello han pasado ya 25 años que ahora la madrileña celebra en su "mejor momento" y reinventando su trayectoria acompañada de una constelación de artistas como Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Vanesa Martín o Pablo Alborán.

¿A todo sí no es solo un disco, sino también su mood actual?A todo sí, pero no sí a todo, porque no es lo mismo. Estoy en un momento de mi vida en el que es a todo sí, y llevo tiempo así. Me doy cuenta de que trato de controlar mucho menos todo, y, por lo tanto, soy más feliz. Durante todo estos años mi gran problema, por el que no disfrutaba y por el que siempre vivía con una constante tensión, es que lo tenía todo controlado.

Ya sería raro que Malú dijera sí a todo.Es que creo que una de las cosas que he aprendido todos estos años es a poner límites y no a que todo me limite. Es que no sabía ponerlos, lo hacía mal. Ya no existe esa ansiedad. Creo que saber poner límites es un ejercicio importantísimo para que no nos sintamos luego frustrados.

"He aprendido todos estos años a poner límites y no a que todo me limite"

Qué pena que todo eso coincidiera con el gran pelotazo de Malú, ya que quizá no lo disfrutó.Fue una época muy, muy brutal. ¡Es que hemos vivido cosas muy bonitas! Y todo me pilló en mi momento más exigente y más controlador. (Piensa unos segundos) A día de hoy soy consciente de que no disfrutaba. Psíquicamente iba cansada, porque en mi cerebro era muy laborioso todo lo que estaba haciendo. Entré en un círculo vicioso que no me permitía disfrutar. Ahora me pregunto por qué me he tirado tantos años pasándolo tan mal cuando era tan simple, aunque en realidad es mucho más complejo de lo que parece. Creo que ya me tocaba vivir este momento.

¿El cambio en su próxima gira, en invierno y en recintos más reducidos (hacía dos décadas que no lo hacía así), tiene que ver con todo esto?Sí. Es que no quería volver al formato estrés. Quiero volver con algo diferente, pequeño y masticable, donde podamos sentirnos y tocarnos, y no solamente desde el despilfarro de medios. Lo necesito, porque me apetece disfrutar ahora de todo sin complejos.

¿Malú tiene complejos?Es que todo te limita muchísimo, sí, pero también eso hay que superarlo. Y mira, el disco ha sido un ejercicio para eso. Todo lo que fue saliendo con mis compañeros, ya sea salsa, bulería o lo que fuera, ha sido bienvenido, porque no lo he visto desde el miedo ni desde el complejo de: '¿cómo voy a hacer yo esto?'. No. ¡Es que si puedo hacerlo es precisamente ahora! Este ha sido nuestro proyecto y lo hemos hecho como nos ha apetecido.

"Vivimos en una era en la que tenemos mucho miedo de hacer música, porque se lleva el 'cuanto menos, mejor', y yo para eso soy más intensa y me gusta que todo suene desgarrador"

¿Es su forma de rebelarse contra ciertas modas musicales?Yo sigo teniendo una forma de contar las cosas que es muy mía, y creo que eso parte del hecho de haberme quitado complejos. Vivimos en una era en la que tenemos mucho miedo de hacer música, porque se lleva el 'cuanto menos, mejor', y yo para eso soy más intensa y me gusta que todo suene desgarrador. Creo que, durante un tiempo, tuve más complejo en ese sentido, hasta que me ha dado un poco igual. No me importa si suena actual o no, y creo que es la única forma que tenemos de hacer música sincera de verdad.

Vamos, que Malú no se deja arrastrar por la corriente.Es que dejarme llevar (por las tendencias musicales) para mí no es lo más fácil, porque, en los años que yo llevo en la música, ha pasado de todo, han pasado mil millones de cosas, y creo realmente que perder tu identidad para entrar en un lugar en el que tú no sabes moverte no es ni agradable ni justo para ti, porque te puedes perder. Siempre he tratado de evitar eso. Es verdad que no es fácil, porque tus equipos te llevan a esa tendencia, y tú lo intentas... Pero siempre acabas cayendo donde tú quieres estar, y te das cuenta de que, al final, lo que quieren de ti es que seas tú.

Malú, durante su entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Alguna vez dejó de reconocerse?Sí. Pero no en la música, sino a mí misma. Hubo un momento que ya estaba muy cansada y yo no lo sabía. Cuando tuve la lesión, que es cuando realmente paro, es cuando me di cuenta de lo cansada que estaba y que no fui valiente de parar cuando lo necesitaba. Seguí y, al final, me paró la vida. Me dolió mucho esa situación, pero creo que fue de las mejores cosas que me podían pasar, porque tomé conciencia de todo. Es que todo va muy rápido, tanto que, cuando te quieres dar cuenta, han pasado 25 años y tú no sabes ni cómo. Afortunadamente, esta celebración me ha llegado ahora.

"Dejé de reconocerme a mí misma; hubo un momento que ya estaba muy cansada y yo no lo sabía"

¿Qué cambiaría de estos 25 años?Nada. Creo que todo lo que he ido viviendo ha hecho que, a día de hoy, sea quien soy y viva las cosas como las vivo y las pueda disfrutar como las disfruto. He ido aprendiendo tanto de los errores como de los aciertos. Hoy puedo estar aquí, tranquila, feliz y disfrutando de lo que hago en paz, gracias a haber vivido eso. Es verdad que me encantaría volver atrás sabiendo todo lo que sé ahora, y viviendo y sintiendo como lo hago ahora, pero probablemente no sería la misma persona, sería otra.

¿Cree que habría sido diferente si hubiese surgido ahora?Nunca me lo he planteado. Probablemente no habría tenido el mismo éxito, pero no lo sé, la verdad. Cuando yo salí se vivía la música de otra forma. Sí creo que esa forma mía de vivir y de sentir la música ayuda muchísimo a haber podido seguir haciendo música, también en el momento actual. Quizá sin una cosa no habría podido llegar a la otra, porque saldría con muchísima más inexperiencia.

"No me sienta mal que digan que he hecho un ‘shakirazo’, pero es que yo siempre he contado mis historias"

En aquel momento, ¿cuántos prejuicios tuvo que derribar?Seguramente muchos, pero yo no lo viví así, y no sé si es porque es un mecanismo de defensa de mi cerebro o si es que realmente no soy consciente.

¿Malú caminó para que Aitana, Ana Mena o Lola Índigo, por ejemplo, puedan correr?Es verdad que me hace ilusión y me gusta cuando dicen que yo abrí un camino o que soy un referente, pero yo solo estuve ahí, como muchas de mis compañeras, y, peleando y luchando, me pude quedar. Yo me siento superorgullosa de esta nueva generación de artistas fuertes, poderosas y tan seguras de sí mismas que te muestran quiénes son ellas, cargándose todos los cánones que había. Me parece muy inspirador. Son una bofetada de aire fresco que han surgido, creo, gracias al trabajo de otras muchas mujeres antes y después de mí.

"He encontrado ese equilibrio para ser buena madre y estar al cien por cien en mi trabajo"

¿Ausente es su particular 'shakirazo'?(Ríe). A ver, yo no me siento mal cuando dicen eso, imagínate, pero es que yo he hecho lo mismo que llevo haciendo toda mi vida, lo que pasa es que ahora se analiza y antes no. Siempre he contado mis historias, lo que me hace reír, lo que me enfada o lo que me duele, de la forma en la que yo me sé expresar. Quizá al principio de mi carrera con inocencia y un poco sin saber lo que hacía, y ahora ya de una forma más consciente y desde una realidad más de quién soy yo. Soy la que se hunde, pero se levanta, se lava la cara y dice: 'venga, para arriba otra vez'; también la que se enfada y quiere quemarlo todo. Pero no solo yo soy así, sino todos, y creo que hay que ser realista con eso. De todas formas, nunca me ha gustado ser muy específica o directa con las canciones, porque creo que desde el momento en el que yo te las doy a ti, ya son tuyas y te las llevas donde quieras. No soy yo nadie para cargarme la magia que esa canción pueda tener en tu vida.

Seguimos con las comparaciones, pero a la inversa. En estos años han surgido muchas 'nuevas Malús'.Es que vivimos en un mundo en el que todo tiene que ser comparable a algo, nos cuesta mucho mirar las cosas sin compararlas con algo, cuando no hay nada más bonito que unicidad. Si no lo hacemos generalmente con las cosas, ¿por qué sí con las personas o, en este caso, con los artistas?

Malú Cantante y compositora. Madrid. 41 años. Reconocida como una de nuestras voces más importantes, María Lucía Sánchez Benítez, Malú (Madrid, 41 años), ha vendido más de 2,5 millones de discos. Intérprete de temas como 'Ahora tú' o 'Blanco y negro', suma 13 discos y galardones como el Ondas y la Medalla de Andalucía. Es la 'coach' más veterana de 'La Voz'.