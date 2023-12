Niegan que Archewell, la fundación del príncipe Harry y Meghan Markle, esté en apuros económicos

A pesar de que había salido a la luz que Archewell, la fundación filantrópica de Meghan Markle y el Príncipe Harry, había estado en números rojos este año, faltaba un importante matiz que cambiaba por completo el contexto: no se trata de una organización con fines de lucro.

Un informe reciente sugería que la fundación creada por los duques de Sussex se había quedado sin dinero tras haber sufrido una sustancial disminución de sus ingresos durante los cursos 2021 y 2022. Sin embargo, varias fuentes cercanas han declarado al portal de noticias TMZ que dicho informe es capcioso.

Según explican los informantes, no solo no tiene en cuenta que la organización no es una corporación —y por tanto no busca generar ganancias— sino que Archewell funciona todavía mejor que cuando se lanzó por primera vez en 2020, dado que finaliza este años con más de ocho millones de dólares en sus cuentas.

El citado informe incidía en que la declaración de impuestos más reciente de la fundación mostaba una importante reducción de las donaciones, pasando de 13 millones de dólares en 2021 a casi dos millones en 2022, así como que hubo una pérdida de patrimonio de alrededor de 675.000 dólares ya que sus costos superaron sus ingresos el año pasado.

Pero las fuentes insisten e inciden en que no es raro que las donaciones disminuyan después del primer año de una organización benéfica, pues prácticamente en todas el momento en que debutan suele ser en el que está más fuertes en términos económicos.

Por ello puntualizan que Archewell ahorró gran parte de esos enormes ingresos que obtuvo entre 2020 y 2021 y que ahora administra el dinero en función de sus objetivos a largo plazo. Por lo tanto, sí es cierto que las donaciones han disminuido, pero no que estén en números rojos y, mucho menos, que vaya a dejar de lado su labor filantrópica.

Eso sí, hay un punto que se ha preferido no tocar: decía el informe que el director ejecutivo de Archewell, James Holt, había recibido un aumento salarial entre 2021 y 2022, de 59.000 dólares a aproximadamente 227.000 dólares. Sin embargo, las fuentes aclaran que la primera cifra no correspondía al año completo. Aun así, las fuentes han preferido no especificar el salario anual completo de Holt.