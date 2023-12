LoveYoli, de 'GH 15', revela la razón por la que se ha vuelto a operar y enseña su cicatriz

El pasado mes de febrero, la que fue concursante de GH 15, Yolanda Claramonte, se sometió a una abdominoplastia de la que le costó un poco recuperarse. La creadora de contenido ha desvelado a través de su canal de Mtmad la nueva operación de abdomen a la que se ha sometido.

"Teníamos muchas ganas de contaros todo lo sucedido en estos meses atrás", comenzó explicando LoveYoli. Comentó que se acababa de someter a una nueva operación porque en la anterior, cuando le tiraron de la piel hacia abajo, le dejaron encima de la cicatriz el agujero del piercing que se había hecho siendo adolescente.

"Yo no quería tener un agujero encima de la cicatriz. Me he esperado casi un año para poder rectificarme ese agujero del piercing", explicó Claramonte. En el vídeo muestra el antes y el después de esta segunda operación que, según su pareja, Jorge Moreno, duró poco más de una hora.

La concursante de GH 15 mencionó también el reality en el que ha participado, En busca del Nirvana, y explicó cómo fue su experiencia. "Antes de entrar al reality estábamos más unidos que nunca puesto que justo me operé de la abdominoplastia y él fue un apoyo incondicional", expresó la creadora de contenido acerca de su relación son Jorge Moreno.

Aseguró que, al pasar tan poco tiempo entre la operación y la entrada al programa, le resultó una situación "un poco violenta" y se sentía limitada por su "condición física".

"Yo cuando vi el primer capítulo me quedé alucinado", expresó Jorge Moreno en referencia a los buenos momentos que ha dado su novia en el programa. "Me reí un montón y, a parte, disfruté viéndolo", añadió.

A pesar del fuerte choque cultural y de no encontrarse "al cien por cien" debido a la reciente operación, para Yolanda Claramonte la participación en el relity "fue una experiencia maravillosa".