El gobierno Collboni aplaza la conexión del tranvía por la Diagonal por coincidir con las obras de la L8 de FGC en Francesc Macià

El gobierno municipal de Jaume Collboni ha aplazado de nuevo la decisión de licitar y adjudicar las obras de conexión del tranvía por la Diagonal. En la comisión de Urbanismo, celebrada esta tarde, el PSC se ha abstenido en la propuesta del grupo de BComú para que el consistorio se comprometiera a iniciar la segunda fase del tranvía cuando acabe la primera, entre Glòries y Verdaguer.

La abstención del grupo socialista ha provocado que la propuesta no se haya aprobado, ya que TriasXBarcelona, PP y Vox han votado en contra, y a favor, tan solo se han pronunciado a favor el grupo de los Comunes, que habían propuesto el debate, y el grupo de Esquerra Republicana.

La posición del grupo del alcalde de Barcelona ha vuelto a dejar sin calendario la segunda fase para completar la conexión del tranvía por la Diagonal. La posición de los socialistas la ha justificado la teniente de alcaldía Laia Bonet, que ha puesto de manifiesto que en enero empezarán las obras para prolongar la L8 de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, FGC, entre la plaza de Espanya y Gràcia.

Según la regidora Laia Bonet, su gobierno quiere estudiar si pueden ser compatibles ambas obras al mismo tiempo. Los trabajos de la L8 de FGC durarán cinco años e impactarán precisamente en el entorno de la plaza Francesc Macià, ubicación donde conectará el tranvía desde Verdaguer.

"Tendremos que analizar el impacto, no queremos correr, queremos hacerlo bien y acabaremos el trabajo", ha expuesto Laia Bonet. Sin embargo, estas explicaciones no han convencido al grupo de BComú que había presentado la propuesta. La portavoz de los comunes, Janet Sanz, ha señalado que "con la abstención está diciendo que no tiene claro su compromiso con el tranvía", a lo que Laia Bonet ha replicado que el estudio se hace por "responsabilidad" y para que no confluyan dos obras "que en pueden ser indigeribles”, recordando que en el mandato pasado se dio esta circunstancia en algunos casos.

No obstante, la teniente de alcaldía ha insistido en que "la conexión del tranvía se hará y la defendemos por la Diagonal", pero las obras de la L8 de FGC afectarán a la circulación en la zona ya que prevén abrir un pozo en Comte d'Urgell, entre Francesc Macià y Buenos Aires, para construir una nueva estación.

Janet Sanz ha insinuado que el PSC no quiere avanzar con la fase 2, pero Bonet se ha defendido su postura señalando que las obras "van a buen ritmo" con la implantación del tercer carril que hace las veces de catenaria a nivel de suelo, la instalación de las marquesinas, el tramo de Glòries y la urbanización del entorno que terminará a finales de enero.