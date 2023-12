Angel Martín, autor de 'Detrás del ruido': "Conseguí apagar mis miedos porque era malgastar energía"

El libro que hay sobre la mesa tiene en la portada un primer plano de su autor, Ángel Martín, en blanco y negro, barba incipiente y mirada fija. Muy realista, tipo El resplandor. Parece hecho en un momento de tristeza, puede que de recaída. La foto es silenciosa, aunque el título habla de ruido. Del que Martín, humorista, monologuista, guionista y escritor, sigue huyendo. Hace unos años, ciertas voces entraron en su cabeza sin 'saber' por qué y con qué fin. Luego todo fue tenebroso: visita a un hospital, donde le diagnosticaron un brote psicótico e ingreso en el ala siquiátrica. Se rehizo de aquello por medio de un libro superventas, Por si las voces vuelven (Planeta) y una gira que le ha llevado por toda España como una Beyoncé de las emociones, contando, entre el humor y el dolor, que lo suyo es lo de mucha gente. El personaje exatormentado ha regresado con una secuela en positivo. Detrás del ruido (Planeta) reedita lo que le sucedió para contar a otros cómo salir del túnel. No es un manual de consejos al uso, ni complaciente, ni enciclopédico. Es un libro de reafirmación en que la cordura y la locura se llevan muy poco. Con su faceta de comediante, la que más le gusta, Martín llega al Wizink Center de Madrid este 27 de diciembre. Lo dicho, ha colgado el sold out como si fuera una estrella de la música y no un 'loco' cabal, cuyo reto, simplemente, es no volver a caer por el precipicio.

¿Cómo está de salud en estos momentos, del 1 al 10 ?Voy a ir de chulo. Me atrevería a decir que un 11.

Este es el manual de una persona centrada, supersensata, y, quizás, me equivoco, pero muy dirigido también a aquellos que se dicen normales, y no solo a los que han pasado por su situación.Te agradezco la reflexión. La verdad es que estoy de acuerdo en que es un libro algo más útil, independientemente de si has pasado por un brote o no. Así como el anterior, Por si las voces vuelven, te podía ayudar a entender qué es lo que está sucediendo en el interior de la cabeza, que alguien está viviendo algo así, Detrás del ruido en realidad, tiene como intención explicar cómo lo estoy haciendo yo para que todo no se vuelva a ir al carajo, que la cabeza no se vuelva a desmontar. Es cierto que aunque no hayas pasado por un brote, si tienes la sensación de que tu cabeza en algún momento puede empezar a llevarte a lugares en los que no quieres estar, probablemente también te sirvan algunas de las cosas que menciono. O cómo me enfrento yo. Era una de las intenciones, que no fuera solo un libro que te sirviera única y exclusivamente si has sufrido un brote psicótico.

Lo que a mí me pasó te sirve para darte cuenta, cuando reubicas la cabeza, de las amistades que eran sólidas y las que no

Una de las cosas que llama la atención es que tras confesar su brote, mucha gente le dio de lado. ¿Cómo se explica esto cuando uno necesita más que nunca el apoyo de otros?Creo que, al final, para lo que sirve esto es para hacer un descubrimiento de qué nivel de relación tenías con ciertas personas. A veces, si no pasas por algo así, tú crees que tienes un nivel de amistad mucho más profunda de la que en realidad tienes. Cuando te pasa algo que te convierte en prioridad para la gente que te quiere y que sabe que tendrá que estar más encima de ti echando un cable, de alguna manera, vas a formar parte de su agenda diaria. Si el nivel de amistad es más superficial, probablemente, esa persona pensará: "Uf, ahora tengo que venir, aquí sentarme con este, ver cómo está... da mucha pereza". Y entonces, lo que piensas es: "Me retiro, das pasos atrás, y cuando tenga la certeza de que estás bien vuelvo y seguimos bebiendo cervezas y yendo a fiestas". Pero, claro, amistades para esto... salimos a la calle y encontramos mil. Te sirve para darte cuenta, cuando reubicas la cabeza, de las amistades que eran sólidas y de las que eran de jijijaja. Y después, tú eres muy libre de recuperar esas amistades últimas o de voy a reforzar las que se han quedado en momentos de dificultad. Porque piensas cuando esto esté bien, vamos a poder volar. No he retomado ninguna de las de jijijaja, ni siquiera me interesa saber por qué se alejaron. Me puse a echar mucho cemento en los que se quedaron. También descubres que algunas relaciones que creías superficiales son más sólidas de lo que pensabas. Y eso es muy bonito.

Ángel Martín tiene 46 años y se confiesa, antes que nada, humorista y escritor. JOSÉ GONZÁLEZ.

Superado el pasado, ¿de qué tiene miedo Angel Martín en estos momentos?No tengo miedos instalados rutinarios, que formen parte de mi vida. Tengo pequeños momentos de agobio si una situación inesperada se complica y no puedo hacer nada, sino que dependo de la gestión de otras personas. Toda esa lista de miedos que habitualmente nos acompaña en el día a día esa lista, se acabó. Me di cuenta de que habíamos vivido con miedo de cosas que no han sucedido en 40 años. Y lo que sucedió de repente, no lo tenía ni previsto. En una lista de un millón de cosas no habría puesto "brote psicótico, ingreso en un siquiátrico". Y, sin embargo, eso fue lo que pasó. Y también descubrí que en el momento en que aparece algo que te parte en dos, no tienes más remedio que ponerte a resolver eso, va a ser tu prioridad. Toda tu energía se va a concentrar en resolver. Conseguí apagar esos miedos porque era malgastar energía. La anticipación en lo negativo no sirve de nada.

¿Se refiere a ponernos en el peor de los casos antes de que suceda?Sí. Lo curioso es que nos anticipamos en lo negativo, no nos entusiasmamos con cosas positivas. Siempre estamos preocupados por adelantado.

Ángel Martín, durante un momento de la entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

¿De qué modo puede servir este libro a los que se consideran 'cuerdos' y ajenos a lo que relata en él?Probablemente, la forma de reconocer si tienes un problema es si te sientes identificado en momentos que describo, en los que yo sentía que todo iba mal. Si te reconoces en esas situaciones, es probable que el libro te ayude a frenar.

Una de las cosas que he descubierto es que me gusta trabajar con la comedia y las palabras

La salud mental se ha puesto 'afortunadamente' de moda. Como personaje famoso que es, ¿se ha planteado participar en alguna campaña pública de concienciación?Es un tema extremadamente delicado el de las campañas, porque para poder participar en una tenía que saber milimétricamente quién está detrás y cuáles son los objetivos reales. Requiere una necesidad de tiempo y de esfuerzo tal, que no he participado en ninguna. Si he recibido algún premio por mi anterior libro, de enfermeros y médicos.

Una forma de campaña involuntaria es la gira que está llevando a cabo con su -no sé si llamarlo espectáculo- de charlas, que llena teatros y estadios.Está bien el término de espectáculo. No me resulta ajeno ni mal porque una de las cosas que he descubierto es que me gusta trabajar con la comedia y las palabras… He sido guionista y monologuista, pero cuando las palabras las combinas con intención de que sirvan de algo, entonces toman una dimensión enorme. El espectáculo lo seguiremos girando en 2024, porque cuando creas algo con la intención de ir más allá de las risas, encima te llevas dos herramientas que me vienen de lujo en el momento en que estoy ahora.



'Detrás de ruido' (Planeta) es el segundo libro de ángel Martín. JOSÉ GONZÁLEZ

¿De qué herramientas habla? ¿Qué le ha enseñado el espectáculo a usted?Combinando palabras y comedia, bromeas acerca de la velocidad que llevamos hoy en día, de cómo las redes nos despistan, la velocidad que nos hemos metido en el cuerpo y cómo nos saboteamos a nosotros mismos de cara al futuro. Bromeas sobre cosas muy universales, pero que permiten reflexionar y tomar ciertas decisiones para cambiar. Estoy haciendo un espectáculo en el que la gente te manda mensajes. Yo no había pensado que hay ciertas cosas que me sirven. Es mucho más gratificante si te dicen que se han reído mucho. No es cansado porque me apasiona. Si no, sería la locura.

Ahora mismo. Ángel Martín es un tipo que presta atención a todas las decisiones que toma para saber muy bien por qué las toma

Yo le digo una serie de palabras clave en su libro y me gustaría que las definiera: calma es la primera, que usted recomienda que la gente se tatúe. ¿La lleva tatuada usted?No la llevo tatuada porque yo la recuerdo mucho. Se lo recomiendo a quien no sea capaz de recordarla.

¿Culpa?Es la sensación de que todo aquello que no es como te gustaría que fuera es porque has sido tú quien lo ha hecho mal o no has hecho lo que deberías.

Martín ha agotado en la mayoría de los lugares donde ha actuado, como en el Wizink, donde lo hará el día 27. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Soledad?Tengas lo que tengas a tu alrededor (persona, cosa, situación...), cualquier elemento, que tengas cerca o forme parte de tu vida, no es suficiente para sentirte acompañado

¿Identidad?La incapacidad de saber quién eres realmente.

¿Sabe Ángel Martín quién es ahora, un brote sicótico y dos libros después?Un tipo que presta atención a todas las decisiones que toma para saber muy bien por qué las toma, e interesado única y exclusivamente en ver qué se puede conseguir, hasta dónde se puede llegar combinando las palabras y la comedia. Y que tiene dos perros y los pasea. De hecho, primero va lo del perro y luego lo otro.

¿Éxito?La satisfacción de haber conseguido algo que te apetecía. No lo interpreto como algo negativo. Pienso más en la palabra logro. En mi caso, es haber conseguido resolver algo que querías resolver.

El presentador de 'Sé lo que hicisteis' se encuentra muy bien de salud actualmente. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Familia? Es el grupo de personas con las que te rodeas de forma voluntaria y te hace ser feliz. Elegidas por ti, con las que te sientes feliz.

¿Televisión?Una herramienta que si se usara bien sería fascinante. No veo nada en ella. Si incluimos el cacharro, veo series y películas de plataforma, y algún documental. Estoy bastante desconectado. Mi representante trabaja en el medio, vas teniendo información, pero si ahora me hicieran un examen de los personajes más populares y los conflictos más chispeantes, suspendería.

Tengo la sensación de que hay poca gente tratando de calmar y escuchar. Como si todo consistiera en incendiar

Uno mira a su alrededor, y no ve que hay mucho loco suelto, ¿o sería mejor decir tarado? Broncas políticas por doquier, guerras cruentas sin fin...Básicamente, lo que veo es que hay muchas cosas que consisten en incendiar. Cualquiera que tenga algo de voz, si la utiliza para incendiar, ya sabemos lo que va a pasar. Tengo la sensación de que hay poca gente tratando de calmar, escuchar y tratar de que todo coja un rumbo inteligente. Como si todo consistiera en incendiar, sea el gremio que sea, porque le escuchan, leen, ven, interactúan más. Ha cambiado una cosa respecto a mis tiempos televisivos y son las redes sociales, antes no había. Cuando yo me fui de Se lo que hicisteis eran los principios de las redes. Ahora hay mucho más ruido del que había antes.

Hablando de ellas, ¿ama u odia las redes sociales?Yo no las odio, pero he aprendido a utilizarlas, no estoy todo el día con ellas. Subo un vídeo de forma regular, pero durante el día no soy muy usuario. Además, mucha gente olvida que eres libre y que puedes silenciar a quien quieras. Y de publicar a quien quieras. Nadie nos ha enseñado a usarlas. Empezamos a seguir a todo el mundo de forma discriminada. Yo estoy tratando de utilizarlas de forma productiva para mí.