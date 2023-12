Paz Padilla lo pasó "muy mal" en 'Sálvame': "Pido perdón si alguna vez hice daño. Yo estaba muy incómoda, no era mi filosofía"

Aunque han pasado ya año, cada vez que Paz Padilla se sienta frente a un micrófono surge alguna pregunta de su etapa en Sálvame. En esta ocasión, la gaditana se ha vuelto a sincerar sobre su despido, que achaca a la "cultura de la cancelación".

"Sé lo que es la cultura de cancelación porque lo he vivido. A mí me despidieron por la cultura de la cancelación, o estás con ellos o estás contra ellos", ha recordado la presentadora en el pódcast Lo que tú digas, rememorando que un directo que hizo hablando del Covid-19 "le pasó factura": "Hice un vídeo en directo, editaron el vídeo, y la gente que lo ha visto entero... Yo estaba hablando de la reinfección, se quedaron con eso: Paz Padilla, antivacunas. ¡Tengo todas las vacunas puestas!".

"Mucha gente que a mí me acosó se les vieron en fiestas. Yo explico en el programa que no soy antivacunas. Era un tema muy serio. Me pasó factura, luego el tiempo puso las cosas en su lugar. A mí me despidieron", detallaba.

Sobre el trabajo en Sálvame, ha asegurado: "Yo no puedo culpar al público de lo que quiera ver. Pido perdón si alguna vez hice daño. Yo estaba muy incómoda, no iba con mi filosofía", ha indicado, asegurando: "Ya no estoy en esa línea, he aprendido a decir que no. Pienso que hay que tener compasión a todo el mundo. Hay que perdonar". Y ha detallado: "Yo le decía a los directores: 'por favor, ¿no te da pena verla llorar?'. Y me decían: '¡Anda ya!'".

Además, asegura que lo pasó mal y cuáles fueron esos momentos: "Lo pasé muy mal cuando se murió Jesús Quintero y Chiquito, hay cosas que te duele el alma. Optaba por el silencio", ha comentado la gaditana. "No es bonito ir a un trabajo y no contarle a tus compañeros que tu marido se está muriendo, por protegerlo a él. No de ellos, era de todo".