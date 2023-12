Seis profesiones que no tienen nada que temer a la inteligencia artificial

Si en algo coinciden los expertos en nuevas tecnologías es que la inteligencia artificial va a cambiar los paradigmas actuales en materia laboral. De hecho, ya está empezando a hacerlo.

Aunque hay mensajes apocalípticos, lo cierto es que no todas las profesiones se van a ver afectadas por igual. Dos expertos, Nick Lothian, jefe de producto de Verida, y Tom Finnigan, cofundador de Friyay.ai, han contado en un reportaje del Daily Mail cuáles serán los trabajos con mayores probabilidades de resistir el creciente uso de la inteligencia artificial.

En general, ambos expertos auguran que aquellos roles que dependen de "habilidades interpersonales" y de interacciones cara a cara resultarán más resistentes ante el cambio.

Fontaneros, carpinteros...

Los expertos consideran que los trabajos manuales de sectores relacionados con la construcción, como fontaneros, carpinteros o albañiles van a sufrir poco con la IA.

"Eso es algo que va a ser muy difícil de automatizar durante mucho tiempo, especialmente si la persona misma hace el trabajo con sus herramientas", dice Nick Lothian.

"Lo mismo ocurre con los carpinteros y todos esos trabajos de tipo comercial en los que en realidad estás hablando con el cliente", añade.

Editores de contenido (fotos o vídeo)

Ton Finnigan pasó 26 años en la televisión antes de dedicarse al marketing y la marca, y luego cofundó su propia empresa de inteligencia artificial. También practicó fotografía y asegura que los programas automatizados aún están lejos de poder replicar lo que él es capaz de producir.

"Como director de fotografía, en todos mis años, no he encontrado nada que me ayude con la edición de vídeo. No hay nada", dice. "Y no me gusta lo que hace con la fotografía, pero puede que sea sólo una elección personal. Pero al final del día, todavía no puedo evitar tener que invertir mucho tiempo creativo en pensar en cómo construyo mis anuncios y la IA no resolverá esos problemas por un tiempo", añade.

Abogados

Finnigan describe la IA como "tener un personal de cuatro o cinco personas" por programa, con el inconveniente de que la tecnología se limita a las instrucciones y entradas concisas que proporciona el usuario.

Para los bufetes de abogados, donde una gran cantidad de pasantes y asociados presentarían y procesarían el papeleo, la IA ya está reduciendo la carga de trabajo, al tiempo que sigue necesitando el refinamiento humano.

"La mayoría de las empresas verán una herramienta como esta como una forma de reducir la plantilla y los costes. Sin embargo, la verdadera ventaja reside en las empresas que eligen encontrar gente para construir sobre ello", afirmó el señor Finnigan.

"De repente, sus pasantes son más valiosos ahora porque los humanos pueden hacer cosas que la IA no puede hacer de manera lógica o de otra manera", añade el experto.

Lothian matiza esta opinión: "Los abogados siempre necesitan estar en el terreno hablando con los clientes, pero tradicionalmente también tienen que leer una gran cantidad de información y luego generar resúmenes más breves. Ese tipo de trabajo se puede automatizar fácilmente", dice.

"No estoy seguro de cómo se desarrollará esto a largo plazo, por ejemplo, si significa menos abogados o si significa que trabajan en diferentes tipos de tareas, pero definitivamente va a cambiar bastante rápido", prosigue.

"En este momento es muy caro conseguir un abogado de alto nivel, pero si pueden atender a muchos más clientes a la vez, tal vez resulte más barato", augura el experto.

Consultores

Ambos expertos coinciden en que, como los abogados, los consultores también pueden disfrutar de un nuevo grado de eficiencia en sus trabajos con la inteligencia artificial.

Lothian ya considera redundantes algunas partes del trabajo de consultoría, incluida la creación de hojas de cálculo y los cálculos numéricos. Sin embargo, sus habilidades sociales son mucho más difíciles de replicar, ya que saltan de un cliente a otro y a menudo se aventuran en industrias muy diferentes.

"Cuantos más espacios administrativos, roles tipo consultor en los que estás cara a cara con la gente cuando presentas un trabajo, se necesita un ser humano detrás del volante", dice Nick Lothian.

"Cuando intentan comprender los problemas de un cliente y presentarle soluciones directamente, la gente quiere tratar con gente, especialmente cuando pagan mucho dinero por ello. Así que ese tipo de habilidades siguen siendo valiosas y cada vez más...", concluye.

Masajistas

Ambos expertos coinciden en que es poco probable que una máquina pueda replicar el toque físico de un masajista, y los profesionales nuevamente deben adaptarse a las necesidades específicas de sus clientes para cada masaje.

En todo caso, aceptar reservas es un aspecto en el que la IA interviene para complementar el trabajo en lugar de reemplazarlo, dice Tom Finnigan.

Escritores creativos (autores, periodistas...)

Los escritores y creadores suelen albergar grandes temores por la longevidad de sus carreras a medida que la IA se vuelve más inteligente y rápida, pero Finnigan insiste en que los ordenadores nunca reemplazarán la originalidad de los humanos.

"Diez grandes mentes en una sala presentan soluciones creativas asombrosas, pero 10 IA simplemente no pueden ni siquiera acercarse todavía", dice el experto.

En el caso de los periodistas, Finnigan refuerza la idea de incorporar tecnología para mejorar la producción. Al alimentar a una IA con la información relevante y la estructura de una historia, un periodista podría obtener un borrador en cuestión de minutos en lugar de trabajar en él durante horas.

"Imagínate si luego pasara las cuatro horas que habría dedicado a escribirlo redactando y editando, la calidad de ese artículo mejoraría enormemente", añade

"Como alternativa, si sólo quisiera dedicar una hora a editar, aumentaría su producción en un factor de cuatro en la misma cantidad de tiempo", concluye Finnigan.