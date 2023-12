Álvaro de Luna y Laura Escanes se lanzan indirectas en redes: "Ojalá que te vaya bonito"

La historia entre Álvaro de Luna y Laura Escanes parece no haber terminado. La modelo y el cantante, que terminaron su noviazgo el pasado mes de octubre, parece que no han pasado página y hacen uso de las redes sociales para mandarse algunas indirectas, o eso es lo que especulan sus cientos de fans y seguidores.

Pese a que con la ruptura vino el temido unfollow, parece que ambos están al tanto de lo que uno y otro publica. Escanes ha compartido en Instagram varios versos de la canción Que te vaya bonito de Chavela Vargas, un tema que habla de desamor y que le viene muy bien a su nueva situación sentimental. "Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo...", ha puesto la joven en uno de sus stories. Las especulaciones no se han hecho esperar.

El sevillano, con el que Escanes mantuvo una relación durante un año tras su divorcio de Risto Mejide, ha publicado en X, antes Twitter, un melancólico "ojalá" que ha sido interpretado como una respuesta directa a su expareja.

La historia de Laura Escanes que podría estar dirigida a Álvaro de Luna. Instagram

La ruptura entre la modelo y el cantante ha dado mucho que hablar, por lo corto de la relación y por los rumores de infidelidades por parte de él. En octubre, cuando salió a la luz que dejaban el noviazgo, se puso como motivo que ambos tenían caminos profesionales distintos. Pese a esto, los motivos reales siguen siendo una incógnita.

De ahí que algunos usuarios no hayan dudado en contestar al músico con las mismas palabras que Escanes ha publicado en su Instagram.

Además, la modelo e influencer ha publicado una serie de imágenes entre las que se cuela la letra de una canción de Adele, Easy on Me. "No puedes negar lo mucho que lo he intentado. Cambié lo que era para poneros a los dos primero. Pero ahora me rindo", reza la letra.