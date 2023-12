El Ayuntamiento de Madrid pide no sacar la basura en Nochebuena, Navidad y Nochevieja

El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado el servicio de recogida de basura y limpieza que cada año pone en marcha con motivo de la Navidad. Ha establecido tanto operativos específicos para los grandes eventos que la ciudad albergará durante estas fechas, como un incremento de los servicios diarios. El objetivo es garantizar el buen estado de las calles. No obstante, desde Cibeles piden a los vecinos de la capital que eviten sacar los residuos durante Nochebuena, Navidad y Nochevieja debido a que durante estos días no habrá servicio.

El plan, diseñado por el delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, contempla un incremento notable de los efectivos destinados a la recogida de residuos. Según apuntan desde Cibeles, este dispositivo será el más amplio puesto en marcha durante las Navidades. Esto supone que habrá un aumento del 10% de los servicios que se realicen diariamente, pasando de 104 a 114.

La mayor parte del refuerzo se llevará a cabo en lo relativo a los residuos de los comercios. De hecho, el cartón comercial puerta a puerta tendrá un 23% mas de servicios, de manera que pasarán a ser 27 al día en lugar de los 23 que hubo durante la Navidad asada. En lo que respecta al vidrio puerta a puerta, el incremento será del 66%, de manera que serán 5 servicios frente a los 3 de 2022. Este mismo material, pero en contenedores, se recogerá un 7% más que hace un año, pasando de 14 a 15 y el de papel-cartón en estas infraestructuras un 3%, siendo 67 los servicios semanales.

Cuánto aumentará respecto al servicio ordinario

La comparación de los servicios diarios durante esta Navidad con el dispositivo ordinario de recogida de residuos hace patente las dimensiones del refuerzo que se pone en marcha. El incremento llega al 150 % en la recogida de vidrio comercial, al pasar de 2 a 5 servicios. El cartón comercial se recogerá un 29 % más, ya que se introducirán 6 servicios diarios adicionales, sobre la base de los 21 ordinarios (hasta alcanzar los 27). La recogida de vidrio en contenedores se incrementa un 23 %, con 3 servicios extraordinarios durante la Navidad que se suman a los 12 ordinarios.

Las noches del 24 al 25 (Nochebuena) y del 31 al 1 (Nochevieja), así como las mañanas y tardes del 25 (Navidad) y 1 (Año Nuevo), no habrá servicio de recogida. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid pide la colaboración de los vecinos para que no saquen la basura ni los cubos de las comunidades en estos días concretos. Los servicios de recogida de las fracciones de residuos orgánica, envases y resto no reciclable se reforzarán los días posteriores a estos festivos, con el fin de retirar los residuos generados en las celebraciones de esos días.

Operativos especiales

En el plan de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, se han establecido varios operativos especiales en fechas señalas. Una de ellas es la carrera de la San Silvestre que se celebra el 31 de diciembre. Serán un total de 35 personas y 65 medios mecánicos los que estén trabajando durante este día, contando los efectivos del Servicio de Limpieza Urgente (Selur) y limpieza viaria. Con ello, el Consistorio busca devolver a la normalidad las zonas afectadas después de que los corredores hayan pasado por ellas, para que así la incidencia en el tráfico sea la menor posible.

Ese mismo día, pero de noche y en la Puerta del Sol, con la celebración de las campanadas, el operativo especial de limpieza cubrirá tanto el ensayo que se realizará el día de antes, como el propio evento. El operativo de limpieza que intervendrá inicialmente en el ensayo comprende 93 personas y 38 medios mecánicos. El de las campanadas cuenta con 95 personas y 40 medios mecánicos. En este operativo están coordinados el Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) y el de limpieza viaria del distrito de Centro para devolver la normalidad cuanto antes a la emblemática zona de la Puerta del Sol y abrir al tráfico el eje calle Mayor-Carrera de San Jerónimo.

El último de los operativos especiales de limpieza se llevará a cabo durante la cabalgata de los Reyes Magos, uno de los eventos más multitudinarios de Madrid. Durante este día, habrá un dispositivo de 155 trabajadores y 67 medios mecánicos, que podrían verse reforzados en caso de que la situación así lo requiera.

Más actos singulares

Además de los refuerzos de campaña, se atenderán los actos singulares que se celebran en estas fiestas, con la instalación de un total de 324 contenedores. De ese total, 44 recipientes (fracción resto) serán utilizados de manera exclusiva por los trabajadores de limpieza, para introducir los residuos que se van retirando de la vía pública. Se trata de contenedores de 800 litros de capacidad para estas ubicaciones: calle de Jacometrezo, calle de Montera, travesía Horno de la Mata, plaza de San Martín, plaza del Comandante de las Morenas, calle de Alcalá, plaza de las Provincias, plaza del Carmen, calle de Desengaño y calle de Marqués Viudo de Pontejos.

También se instalarán contenedores en los mercadillos navideños y con motivo de las carreras populares que se celebran en la ciudad en estas semanas: un total de 188 recipientes (87 para envases, 43 de papel y 58 para residuos orgánicos). Las competiciones en las que se instalarán estos contenedores de refuerzo serán la Carrera Papá Noel (24 de diciembre) y la San Silvestre Vallecana (31 de diciembre).

Con motivo de las campanadas en la Puerta del Sol en Nochevieja y de su ensayo el día antes (preuvas), está prevista la instalación de 92 recipientes (fracción resto). Para evitar la presencia de vasos y botellas de vidrio potencialmente peligrosos, se pondrán a disposición de los asistentes vasos de plástico.