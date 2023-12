Paula Gonu confiesa que acaba de descubrir que uno de sus exnovios le fue infiel: "Vaya sinvergüenza, la intuición nunca falla"

A pesar de haber tenido un par de relaciones públicas, Paula Gonu es una de las creadoras más discretas sobre su vida personal y sentimental. Aun así, siempre habla abiertamente de sus sentimientos, aunque no revele los detalles.

En los últimos días, ha confesado, aliviada, que había descubierto que uno de sus exnovios, de "hace más de año y medio", le había sido infiel durante la relación.

"Me han confirmado que una persona con la que estuve muy bien, yo estuve muy enamorada, me fue infiel mínimo dos veces, confirmadísimo", ha explicado en un vídeo.

@paulagonu me ha puesto MUY feliz esta confirmación porque aunque forme parte del pasado la paula de aquellos meses lo pasó muy mal al lado de una persona que le hacía creer que estaba loca paulitaaaa teníamos razón como siempre😍 ♬ sonido original - Paulagonu

Para Gonu, ha supuesto una buena noticia porque "necesitaba esa confirmación" para darse cuenta de que "no estaba loca": "No estaba paranoica. Necesitaba confirmación de que mi intuición tenía razón".

Aunque ha reconocido que todo está en el pasado y esa persona ahora "le da igual", la posibilidad de la traición le había "afectado emocionalmente". "Vaya sinvergüenza, de menuda me he librado", ha añadido.

En los comentarios, por supuesto, no han dudado en hacer suposiciones sobre quién puede ser el exnovio infiel. Aunque Gonu no ha confirmado nada, sí ha dejado claro que no se trata de su última pareja, Arnau Marín, ni de Álex Chiner, con quien mantuvo una larga relación hace años.

"Esto paso hace año y pico", ha añadido en comentarios, asegurando también que le hizo perder el amor propio. "Me quedé a 0", le ha respondido a una seguidora.