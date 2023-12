Jessica Bueno comparte una tierna imagen de su reencuentro con sus hijos tras 'GH VIP': "Placeres de la vida"

Tras decir adiós a Gran Hermano VIP, Jessica Bueno ha podido por fin reencontrarse con sus hijos. La modelo, que hasta el momento no había tenido la oportunidad de volver a ver a sus pequeños, no ha dudado en compartir con todos sus seguidores lo feliz que se sentía.

"Placeres de la vida" ha escrito a través de su cuenta de Instagram en una tierna imagen. En esta, se puede ver a Jessica abrazando a su hijo menor. Siempre manteniendo la intimidad del pequeño, la modelo ha decidido tapar su cara con un corazón. "Ya en casa", ha sido su mensaje.

Además, Jessica ha querido dar las gracias a todos sus fans por el apoyo incondicional que ha recibido durante su paso por GH VIP. De hecho, en X, la red social conocida anteriormente como Twitter, se hacía viral el hashtag "Sin Jessica no hay GH", demostrando todo el cariño de sus seguidores.

La modelo era tendencia en Twitter. jessica_bueno/ INSTAGRAM

Así, aunque ya no se encuentra en la casa de Guadalix, ella se queda con el amor que ha recibido y, lo más importante, la alegría de poder estar de nuevo con su familia. Y es que, aunque durante meses, Luitingo ha sido su máximo apoyo para no intentar pensar mucho en todo lo que había dejado atrás, ahora que ha vuelto, no cabe de alegría.

Jessica se ha reencontrado con su hijo Alejandro. jessica_bueno/ INSTAGRAM

Tirada en el sofá y riendo, la andaluza no puede estar más contenta. Por el omento, solo parece haber visto a Alejandro, el pequeño de sus tres hijos, aunque no es de extraña que pronto suba una imagen con todos ellos. Y es que, de sus anteriores relaciones, nacieron el mayor Jota Jr, hijo de Jota Peleteiro y Fran, de su amor con Kiko Rivera.