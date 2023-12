"No podemos más", denuncian los vecinos del Triángulo Golfo de Barcelona: publican un vídeo de cómo suena la noche en la zona

Los vecinos de la zona conocida como el Triángulo Golfo de Barcelona, en el Poblenou, han publicado un vídeo que muestra las molestias por ruido que soportan habitualmente por los locales de ocio nocturno y los botellones en el lugar. Se oye a personas cantando y gritando a todo volumen la noche de este pasado jueves en la calle Sancho de Ávila, sin tener en cuenta el respeto al descanso.

El Veïnat El Parc i La Llacuna del Poblenou, que ha sido el que ha colgado el vídeo en X, ha afirmado: "No podemos más". También ha criticado que el Pla Endreça del Ayuntamiento, para mejorar el civismo, la limpieza y la seguridad, no funciona. "¿De verdad piensan que se está solucionando? No nos tomen el pelo, su plan no funciona", han escrito los vecinos.

En la misma línea se han pronunciado desde la Comunidad Triángulo Golfo Poblenou. "El Ayuntamiento traslada a través de los medios de comunicación y las redes sociales que el Pla Endreça funciona. Muy lejos de la realidad", han señalado.