Laura Escanes lanza un duro mensaje sobre las consecuencias de estar divorciada y tener una hija: "Huye de mi vida para no complicársela"

La vida de Laura Escanes ha atravesado numerosos altibajos en estos últimos meses. El pasado mes de octubre, la influencer anunciaba que su relación con el cantante Álvaro de Luna había terminado. No obstante, sus proyectos profesionales no han hecho más que incrementarse, ya que ha sido la presentadora del programa de aventuras, La Travessa y dará las campanadas en TV3 junto a Miki Núñez.

Asimismo, la catalana también ha incluido un nuevo miembro en la familia: Rock, un pequeño perrito. Si bien, lo cierto es que Escanes tiene tan solo 27 años y ya está divorciada de Risto Mejide con el que tiene a su hija Roma, de cuatro años.

Sobre todo esto ha reflexionado esta madrugada la influencer a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. "Insomnio...1:31 y me he puesto a pensar en mi vida. Hacía una reflexión con unos amigos y siento que con la edad que tengo, 27... estado civil: divorciada, una hija... siendo conocida y la poca privacidad que hay a veces... siento, (aunque para mí no es así) que esas mochilas que forman parte de lo que soy y de mi vida... pesarán siempre mucho a cualquier persona que se acerque a mí. Como que alguien ve todo lo que significa conocerme y huye de eso. Asusta", empieza diciendo.

Laura Escanes reflexiona a través de un mensaje publicado en su Instagram. @NSTAGRAM

Asimismo, la presentadora cree que bastante gente "huye de su vida para no complicársela. Porque es mucha carga y no le corresponde o porque se le hace grande, porque tal vez es mejor con alguien que no haya tenido hijos previamente, porque ya vengo quemada... yo qué sé".

A pesar de esta dura reflexión, Escanes dice que entiende este temor que pueden tener algunos. "Y lo entiende... Es una reflexión sin más que ha compartido muchas veces con amigas suyas en situaciones similares y está segura de que muchas chicas también lo han sentido alguna vez...1:35 y aparece la llamada CULPA en su cabeza y le hace sentir pequeña y en fin... la vida".

Al final del texto, la influencer también lanza un mensaje positivo sobre lo privilegiada que es en muchos aspectos. "Cuando consigue localizar a esa vocecilla que la intoxica, es consciente de la suerte que tiene. Pero bueno, esto es una realidad que se siente a veces como mujer separada, con una hija y haciendo su camino... siempre para arriba, aunque a veces cueste".