La transformación digital, una oportunidad para avanzar

¿Cómo está adaptándose la sociedad a la irrupción de las nuevas tecnologías? ¿Qué cambios llegarán a generar? ¿Qué papel juegan las administraciones, las empresas y los ciudadanos en este proceso? Son algunos de los interrogantes tratados en el foro sobre ‘Transformación digital’ organizado por 20minutos. El coloquio, moderado por el jefe de Actualidad del diario, Mario Toledo, contó con la participación del director general de Estrategia Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Ignacio Azorín González; el director general de Sector Público en Hiberus Tecnología, Carlos Becana; el CEO de Asseco, José Antonio Pinilla; el director de Inteligencia y Research en Prosegur Security, José María Blanco; y el CRO de Mnemo, Ander Ortiz.

Estos nuevos avances generan una transformación en el sector público y privado. Entre sus múltiples aplicaciones, administraciones como la Comunidad de Madrid apuestan por implementar estas novedades para facilitar el día a día de los ciudadanos y lograr que "no tengan fricciones a la hora de interactuar con la administración", además de ahorrarles tiempo, como expuso Ignacio Azorín González. En esta línea, trabajan para simplificar trámites, "crear un ecosistema que atraiga inversión y apostar por la investigación".

La Comunidad de Madrid prepara el lanzamiento de la Cuenta Digital, una aplicación que permitirá aunar y simplificar todos los trámites administrativos. Ignacio Azorín González explicó que "como ciudadano lo que quieres es poder hacer las gestiones en uno o dos clics como mucho o incluso no tener que hacer nada". Gracias a los datos de los que dispone y que irá recopilando, la herramienta podrá "predecir las necesidades de la gente".

En opinición de Carlos Becana, las administraciones "tienen que ser atrevidas" a la hora de aplicar estos avances que permiten "una personalización y automatización" en las relaciones con el usuario, con unos servicios "enfocados a los ciudadanos y a la usabilidad". En esta línea, considera que "hay una oportunidad con los fondos europeos, pero hay un tiempo limitado para gastarlos", por lo que apremia a las administraciones para que sigan en la senda de diseñar proyectos de transformación digital. Por su parte, José Antonio Pinilla estima que la Inteligencia Artificial permitirá a las empresas y administraciones ser "mucho más eficientes en su trabajo".

Por otro lado, Azorín considera que "hay una brecha que se debe cerrar para dar a todo el mundo las mismas oportunidades y que nadie se quede atrás". Para ello, desde la Comunidad de Madrid ofrecen cursos como los de banca digital, destinados a los mayores que buscan operar con confianza y seguridad a través de internet. Desde la administración autonómica, tienen "el objetivo de formar a 78.000 personas, en habilidades digitales básicas", añadió el director general. En paralelo, se trabaja para apoyar a los pequeños municipios "para que la digitalización dé respuesta a sus necesidades, como por ejemplo la conectividad".

El ritmo con el que avanza la tecnología también está provocando cambios en el sector privado, donde no encuentran trabajadores con la formación adecuada. Tal y como expuso José Antonio Pinilla, "no ha dado tiempo suficiente para que haya realmente expertos en la materia", en asuntos como la IA o el Big data.

Otro de los grandes temas que se abordaron durante el foro fue la ciberseguridad. Ander Ortiz opinó que no es posible una protección total, por lo que es necesario "focalizar las acciones y saber cómo responder cuando tienen un problema", para lo que es necesario tener "prevención, protección, capacidad de monitorizar y de respuesta". En esta línea, José Antonio Pinilla considera que muchas amenazas ya están identificadas: "Lo hemos visto con las deepfakes", recuerda. Por ello, considera que hace falta una "regulación con la que ir acompañando este proceso de innovación; si no, esto se nos va a ir de las manos", opinó durante el foro. Sin embargo, advirtió de que "estigmatizar por completo las nuevas tecnologías no nos va a permitir progresar" y Europa se quedará retrasada por "nuestras autolimitaciones", en comparación con el resto de potencias internacionales.

Además de los ciberataques, José María Blanco ve otras posibles amenazas en el horizonte: "Si delegamos absolutamente la toma de decisiones en la máquina, estamos perdiendo parte de nuestra propia naturaleza. Podemos generar una distopía, pero hay mucha gente trabajando para que las convirtamos en utopías".

Con la mirada puesta en el futuro, Carlos Becana se muestra ilusionado por la capacidad de estas herramientas para que "la administración deje de ser antipática, con un servicio orientado al ciudadano y mucho más accesible y usable". Desde la Consejería de Digitalización madrileña, Ignacio Azorín González se declara emocionado con "los cambios que se producirán en la región en los próximos seis meses", como la creación de la Agencia de Ciberseguridad. Por su parte, a José Antonio Pinilla le ilusiona "pensar en lo que vamos a poder hacer evolucionando con la IA y los datos". Mientras, José María Blanco cree que el futuro depara un gran "desafío tecnológico y de seguridad colosal" por todas las posibles aplicaciones de los nuevos avances. Ander Ortiz destaca la "posibilidad de explotar el universo de datos" para mejorar los procesos en la toma de decisiones.

Ignacio Azorín González: "Trabajamos para que el 40% del PIB de Madrid venga de la tecnología

Además de crear una administración más cercana y accesible para el ciudadano y digitalizar los municipios de menos de 20.000 habitantes, Ignacio Azorín informó de que la Comunidad "trabaja para que el 40% del PIB de Madrid venga de la tecnología". Para conseguir esta meta, es necesario generar un "ecosistema empresarial de startups alrededor de sectores punteros como la Inteligencia Artificial, la computación cuántica y el internet de las cosas".

Entre los objetivos de Azorín está la búsqueda de proyectos para emplear los fondos europeos: "La Comunidad de Madrid tiene una oportunidad única para crecer de la mano de los fondos europeos". Así mismo, se muestra ilusionado por los próximos avances en la región, como la Agencia de Ciberseguridad, "que ayudará a que entidades locales, particulares y empresas estén protegidas, y dar respuesta a las amenazas en coordinación con el Centro Criptológico Nacional".

Carlos Becana: "La administración tiene una oportunidad de oro para convertir en éxito el proceso de digitalización"

Para Carlos Becana, en este escenario de transformación "la administración tiene una oportunidad de oro para convertir en éxito el proceso de digitalización", debido a la llegada de fondos europeos para invertir en proyectos tecnológicos. "Me ilusiona que con las nuevas herramientas la administración dejará de ser antipática con el ciudadano", confesó Becana durante su intervención en el foro.

Para el director de Sector Público en Hiberus Tecnología, uno de los grandes cambios que se deben producir en los próximos años es lograr que en el sector público culminen los procesos de "adaptación y proactividad de los servicios hacia los ciudadanos". En este sentido, considera que la transformación digital ayudará a la administración a "anticiparse a las necesidades del ciudadano en sus trámites". Además, Becana indicó que no le "preocupa la IA, sino la estupidez humana". Por ello, considera necesario "poner el foco en la regulación y la ética".

José Antonio Pinilla: "Hemos abierto ahora mismo la veda con la IA en la que todo lo que podríamos llegar a hacer es infinito"

La tecnología "avanza más rápido de lo que podemos llegar a imaginar", consideró José Antonio Pinilla durante el foro. El CEO de Asseco compara el momento actual con "el descubrimiento de la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica", ya que cambiará la forma de trabajar y permitirá "compaginar mejor la vida laboral y profesional". El ponente ve esta transformación como una oportunidad más que una amenaza, ya que "surgirán nuevos trabajos".

Además, es optimista con la aplicación de esta tecnología: "Hemos abierto ahora mismo una veda con la IA en la que todo lo que podríamos llegar a hacer es infinito", según expuso. En la misma línea, considera que "los avances van a generar una enorme riqueza y un cambio en la mentalidad de la gente", algo necesario para "adaptarnos al futuro". A modo de conclusión, el experto se mostró ilusionado por lo que aún está por llegar: "La tecnología ha experimentado un boom, con nuevas inquietudes y oportunidades".

José María Blanco: Buscamos soluciones para amenazas como la ciberinteligencia, ataques a la reputación o la desinformación

Desde empresas de seguridad como la de José María Blanco buscan "anticiparse y buscar soluciones para las amenazas que afectan a la ciberinteligencia, a la reputación de las empresas o la desinformación". El ponente resalta que "todo lo que sucede en el mundo virtual afecta a la seguridad física" y viceversa. En esta línea, durante el foro señaló que en el futuro pueden presentarse posibles riesgos con la gran cantidad de "datos que vamos a ofrecer y compartir o la posibilidad de delegar todo en las máquinas".

Sin embargo, Blanco aclaró que "hay mucha gente trabajando para que estas potenciales distopías sean utopías" con especialistas centrados en "reforzar la seguridad, establecer códigos éticos sobre los límites" y en reformas legislativas acordes con las nuevas realidades que se generan. Desde su empresa trabajan con "seguridad híbrida, donde el foco lo pones en las personas y apoyadas con el uso inteligente de los datos".

Ander Ortiz: "Se debe tener cautela y concienciación de los riesgos cuando se navega por internet o se comparten imágenes"

El de los datos es uno de los sectores que más potencial tienen en el futuro. Ander Ortiz explicó durante el foro que "se observa la posibilidad de explotar este universo para tener nuevas perspectivas y apoyar la toma de decisiones", lo que generará un elemento diferenciador. Junto a esto, se debería "transitar hacia un modelo de aplicaciones más modernas y tener un nivel mínimo de ciberseguridad". La clave, según detalló, es tener las herramientas que permitan "detectar y reaccionar cuando los intrusos entran por la puerta".

En relación con los ciudadanos, Ortiz recomienda "cautela y concienciación sobre el riesgo cuando se navega por internet o se comparten imágenes". Esta sería una primera barrera de protección contra el fraude y el cibercrimen. Sin embargo, el experto aclara que no existe la protección total: "Decimos que hay dos tipos de empresas: las que han sido atacadas y las que aún no saben que lo han sido", concluye.