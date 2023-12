Los 10 retos de Milei al frente de Argentina cuando asuma su presidencia este domingo

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, tomará este domingo posesión de su cargo para iniciar un complicado mandato de cuatro años en el que tendrá que hacer frente a numerosos desafíos. Con un país sumido en una profunda crisis económica, su doctrina anarcocapitalista se presenta como una terapia de choque de consecuencias impredecibles, pero ni siquiera será sencillo que la pueda aplicar porque su fortaleza en el parlamento es muy limitada. Estos son los diez retos que les esperan a Mieli al frente de la Casa Rosada:

1. La inflación, la madre de todos los males

Reducir la galopante inflación, que ya roza el 150% es sin duda el reto más importante al que debe enfrentarse Milei. El poder adquisitivo de los argentinos se hunde a marchas forzadas y la confianza en la economía argentina es nula. "La prioridad del nuevo Gobierno debe ser bajar la inflación y mejorar la estabilidad macroeconómica", ha señalado la OCDE, que prevé una caída del PIB argentino del 1,8% para este año y del 1,3% para el próximo.

Pero luchar contra la inflación es una empresa mayúscula, que provocará dolor y lágrimas entre la población debido a los numerosos ajustes que requerirá. El propio Milei ya ha vaticinado "dos años duros" en los que prevé un periodo de estanflación: recesión económica y elevada inflación.

2. Recuperar la confianza en la moneda

El devaluado peso argentino es una moneda en la que nadie confía, ni los propios argentinos ni los inversores extranjeros. La pérdida de valor del peso está íntimamente ligada a la inflación y la receta de Milei para recuperar la confianza en la moneda es dolarizar la economía. Supondría admitir la divisa norteamericana como moneda de curso legal en Argentina y cerrar de facto el Banco Central porque perdería su capacidad de imprimir billetes.

Milei, como buen economista neoliberal, considera que la política monetaria excesivamente expansionista del Banco Central de Argentina, con una afición desmesurada a fabricar pesos para sufragar gasto público, ha ido cavando el pozo en el que está sumida la economía del país. Y entiende que la dolarización ayudaría a estabilizar los precios y a atraer inversión extranjera.

El gran problema para dolarizar la economía es que requiere de grandes reservas de esa divisa y Argentina no las tiene, por lo que dependería de préstamos extranjeros para llevar a cabo esa medida en un momento en el que el país ya está fuertemente endeudado.

3. Reducir la tasa de pobreza

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos refleja que el 29,6% de los hogares argentinos, en los que reside el 40,1% de la población, vive por debajo del umbral de pobreza y que un 6,8% de los hogares, en los que reside el 9,3%, se encuentra por debajo de la línea de indigencia. Son datos demoledores que demuestran la grave crisis social derivada de la crisis económica que afecta al país.

Una de las grandes tareas de Milei será intentar que los argentinos recuperen poder adquisitivo y mejoren sus condiciones de vida, pero sus recetas no pasan precisamente por ayudas sociales sufragadas por el Estado, sino todo lo contrario: liberalizar al máximo la economía para fomentar la actividad en todos los sectores productivos.

Javier Milei. TOMAS CUESTA / GETTY IMAGES

4. Aumentar la productividad de las empresas

Los gobiernos argentinos han sido tradicionalmente muy proteccionistas con la industria nacional y eso ha provocado que las empresas sean poco productivas y muy poco competitivas, sobre todo cuando salen al mercado exterior. Milei pretende erradicar ese proteccionismo y también dejar de inyectar dinero público para mantener la viabilidad de muchas de ellas. El objetivo no es otro que lograr una industria más competitiva y productiva, aun a riesgo de provocar quiebras y cierres a corto plazo.

5. Eliminar los subsidios

La argentina es una economía fuertemente subsidiada y no solo a nivel empresarial. Cientos de miles de familias argentinas subsisten gracias a ayudas estatales y Milei denuncia que esa economía basada en el subsidio ha creado una red clientelar que ha sostenido al peronismo en el poder durante años.

El nuevo presidente argentino no ha ocultado que pretende terminar con esa política de subsidios, pero muchos economistas señalan que será una tarea harto complicada debido a las elevadas tasas de pobreza enquistadas en muchos sectores de la sociedad.

6. Reducir el enorme endeudamiento

La deuda pública de Argentina alcanzó este verano un récord histórico al superar los 400.000 millones de dólares y el país es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI), a quien le debe la friolera de 44.000 millones. Solo el pago de los intereses de esa enorme deuda se come buena parte de los ingresos del país y Milei debe buscar mecanismos para refinanciarla. En esa tarea se enmarca su reciente gira por Estados Unidos, en la que ha mantenido encuentros con responsables del FMI y del Tesoro norteamericano.

7. Gobernar en minoría

Milei ha ganado las elecciones presidenciales, pero su poder legislativo será muy limitado. Solo controla 38 de 257 escaños del Congreso y 7 de 72 en el Senado, lo que le obligará a depender constantemente del apoyo de otras fuerzas políticas. Además, carece de poder en las provincias porque no tiene gobernadores.

Con ese escenario, será difícil que Milei pueda sacar adelante algunas de sus propuestas más rupturistas en materia económica y mucho menos que pueda aprobar medidas sociales de carácter reaccionario, como la prohibición del aborto o el matrimonio homosexual.

Muchos analistas entienden que su gobierno va a ser mucho más moderado de lo que su campaña electoral dejó entrever y en esa línea se enmarca la elección de Luis Caputo como ministro de Economía, un economista de la órbita del expresidente conservador Mauricio Macri.

8. Hacer frente al malestar social que se avecina

Se esperan tiempos convulsos en Argentina a nivel social, con un creciente malestar entre la población, que previsiblemente aumentará cuando el gobierno de Milei comience a implementar sus medidas de ajuste. La eliminación de subsidios, el recorte del gasto público y el cierre de empresas incapaces de competir en un mercado liberalizado podría tener una respuesta en las calles, con unos sindicatos controlados por el kirchnerismo.

9. Rentabilizar Vaca Muerta

El gobierno argentino todavía no ha conseguido explotar ni rentabilizar el yacimiento de Vaca Muerta, la gran reserva de petróleo y gas ubicada en la región de Neuquén, cuyos derechos de explotación arrebató a Repsol el ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner cuando nacionalizó la filial de la multinacional española YPF.

"Desde que nacionalizamos, ha perdido el 90% de su valor. Las cosas se hicieron bastante mal", ha declarado Milei, cuyo plan pasa por volver a privatizar la empresa YPF y vender los derechos de explotación de Vaca Muerta.

10. Un giro de timón en política exterior

China y Brasil son los dos principales socios comerciales de Argentina, pero son dos países que no congenian con el ideario ultraliberal de Milei, poco amigo del presidente brasileño, Lula da Silva, y del régimen comunista chino. El nuevo inquilino de la Casa Rosada quiere reducir las relaciones con ambos países, especialmente con China, y acercarse a Estados Unidos. "Nosotros no vamos a estar con aquellos que estén en contra de la libertad y de la democracia liberal, no vamos a estar con los autócratas y los comunistas", ha declarado Milei, quien tras su reciente viaje a Washington y Nueva York ha asegurado que Argentina "va a ser un socio estratégico de Estados Unidos".

Pero ese portazo a China no será sencillo para Milei, ya que Pekín es en estos momentos el único acreedor mundial dispuesto a prestarle dinero a una economía en decadencia como la argentina. Sí parece más factible que Milei reduzca al mínimo las transacciones en el marco de Mercosur.