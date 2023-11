Magda Barceló: "Las historias que nos contamos a nosotros mismos condicionan nuestra percepción de todo"

Antes de hacerse coach, Magda Barceló (Reus, 47 años) trabajaba como consultora en varias empresas. Al tratar con distintos grupos, se dio cuenta de que, por mucho que impartiera formaciones o se implementaran políticas en las organizaciones, nada cambiaría si los directivos no hacían un cambio personal. Relata por teléfono que eso la motivó para acercarse al coaching y, más tarde, formarse en la escuela estadounidense de New Ventures West. Ahora ha sacado su segundo libro de autoayuda, Da vida a tus sueños. 12 caminos para crecer y despertar (Desclée De Brouwer), que recomienda leer a cualquiera que tenga un deseo de aprender, de ampliar sus horizontes y de liberar su potencial. Se trata de una colección de casos reales del programa de la autora que desarrollaron su camino de evolución personal

¿En qué se diferencia de la terapia?La terapia se centra en lo que no funciona de nuestras vidas. El coaching se fija más en las fortalezas, en las posibilidades, te ayuda a caminar hacia donde tú quieres. Y en este caminar juntos, como la terapia, también te muestra partes de tu carácter que no quieres ver o bloqueos. Pero lo más importante para un coach es preguntar: “¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu sueño?”.

¿Cómo nació 'Da vida a tus sueños'?Cuando hago programas de coaching utilizo muchos poemas, y me encuentro con algunos que encajan muy bien para ciertas personas. Se me ocurrió la idea de trabajar con poemas que tuvieran una especial sabiduría en ellos y desgranarla a través de casos reales. Así, comencé un juego de encajar poemas con casos reales y viceversa. Quería que el poema fuera el hilo conductor de la historia real y que a su vez la vivencia ayudara a hacer los poemas y su sabiduría más explícitos.

De hecho, el libro está dedicado a la poesía y usted escribe que esta es un lenguaje frente al que no tenemos defensas.Sí, es algo que dijo David Whyte, uno de mis poetas más admirados. Un buen poema tiene la capacidad de tocarnos el corazón y de hacernos ver cosas que a lo mejor tu mejor amigo o tu pareja te han dicho cien veces, pero no te ha llegado para nada. Creo que es la verdad de la belleza la que nos invade al leer poesía. El poema contiene una semilla de verdad, de sabiduría, que cuando resuena con nuestra vida, tiene la capacidad de generar cambios.

En un momento del libro explica que hay momentos en la vida en que no podemos elegir, que "en cada momento surge solamente una única acción verdadera".Esto tiene que ver con un estado de conciencia desde el cual, una vez alcanzado, desaparecen todas las dudas. Cuando vivimos desde nuestro propósito, las cosas que no son tan importantes desaparecen, o no nos obstaculizan.

Escribe que a usted le pasó algo parecido, que el libro la eligió a usted y que no le quedó otra opción que escribirlo.(Ríe) Sí, la verdad es que tenía esta idea de escribir el libro, ¡y no me dejaba! Y eso que no fue fácil publicarlo, porque primero lo hablé con una editorial y no cuajó, y al final me costó un tiempo encontrar el cauce para que saliera.