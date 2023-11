Kaze: "Hemos conseguido superar el récord de Eminem al mayor número de palabras usadas en una sola canción"

Ha sacado un disco, afirma, porque tenía ganas de hacerlo y le surgió la oportunidad, pero sin pretensiones de hilarlo con ningún concepto. Aun así, dice que no le importaría que le dieran el título de disco del año, aunque es consciente de la buena música que ha salido en 2023.

Cristian Carrión, más conocido como Kaze (se pronuncia tal y como se lee, /kace/), es un artista cartagenero del 1993 que, en el año de su 30 cumpleaños, viene a deleitarnos con Nombre dirección, su segundo álbum de estudio.

Aunque lleva desde el 2010 en esto de la música, este conocido rapero no se aventuró a sacar su primer álbum de estudio, No encajes, hasta 2016. Desde esta segunda fecha ha permanecido sin sacar un trabajo largo, sin embargo, para nada ha estado inactivo, pues ha continuado girando y sacando temas nuevos en formato single, tales como Cómete mi éxito.

Ahora, según nos cuenta en la sede de Altafonte, su distribuidora, ha decidido volver a sacar un álbum porque le apetecía experimentar con nuevos registros y sonidos. Además, nos cuenta que le quiere robar un récord al mismísimo Eminem (y parece que lo ha conseguido).

¿Cómo es Nombre dirección, su segundo disco?Pues en él podemos encontrar 21 temas, podemos encontrar Nombre dirección como título y podemos encontrar multitud de estilos completamente dispares. Yo hago rap de toda la vida, pero no considero que haya hecho un disco rapero. Es un álbum muy musical, que si bien tiene muchas partes de rap, tiene otras muchas que no lo son. Cuando me puse a hacerlo y me junté con el productor, Toni Anzis, empezamos a experimentar con el estilo que estábamos haciendo y al final nos pusimos a hacer un poco de todo: techno, house, dancehall y muchas más cosas. Creo que eso es lo que se puede esperar del disco: estilos dispares y una hora y diez de duración.

Aun siendo de la nueva escuela, es conocido por ser un rapero con sonidos y formas más del old school. ¿Le ha costado salir de este registro para explorar otros diferentes?No, no me ha costado nada porque tenía muchas ganas. Tenía ganas de meterme en una vaina nueva, en géneros nuevos, y simplemente me puse a hacerlo. Cuando vimos que nos estaba saliendo bien, tiramos para allá sin dudarlo. No es solo que no me haya costado salir de lo que estaba haciendo, es que me apetecía mucho.

En el disco, a pesar de no ser tan rapero, parece que le ha arrebatado un récord ni más ni menos que al mismísimo Eminem. ¿Cómo es esto?Pues la verdad es que no puedo convalidar exactamente mi récord porque el suyo, establecido en la canción Rap God, está ya cerrado y el idioma no convalida, pero parece que sí lo hemos conseguido. Con mi canción Récord he logrado el mayor número de palabras usadas en un solo tema, casi 1.700 en cinco minutos y medio de duración. Estamos haciendo gestiones a ver si nos lo pueden reconocer.

Lleva desde el 2016 sin sacar un álbum. De hecho, este es el segundo que publica, aunque haya ido lanzando bastantes singles. ¿Por qué tanto tiempo de espera?Simplemente, no me he puesto. No es que decidiera no sacar un álbum hasta seis o siete años después, es que no me senté a hacerlo. Estábamos sacando canciones, yo venía de una etapa un poco rara, de ver que el anterior disco que saqué (No encajes) me gustó, pero sin ser tampoco mi trabajo favorito, y al final, con el lío de estar con los videoclips y venir de una buena gira, me despisté y cuando me di cuenta llevaba seis años sin sacar ningún trabajo largo. Hace seis meses me dijo mi mánager de hacer un disco, nos pusimos y aquí estamos. No ha habido ningún motivo de peso para no haberlo hecho antes.



Ha cambiado mucho el consumo de música y el álbum ya no es tan determinante en la carrera de un artista.Exacto. Ahora mismo, falta no hace. Antes, los grupos se valoraban en base a si tenían seis o siete discos en el mercado. Ahora, hay artistas que hacen música, pero no sacan discos. Los temas sueltos se consumen muy rápido, cuando sacas una canción la gente enseguida quiere otra, y muchos artistas prefieren tirar por singles y ya está. Mi disco lo he sacado porque llevo muchos años cantando las mismas canciones en los conciertos y quería dar un toque de frescura y novedad a lo que hago. Ahora se viene una nueva gira, un nuevo proyecto y otras cosas nuevas.



Volviendo entonces a su nuevo trabajo, ¿cómo lo ha decidido conceptualizar? ¿Cuál es su sustento, su idea?No hay ningún concepto como tal. El disco lo empecé a escribir cuando pasaba una época de problemas financieros, que no tenía mucha pasta, y se me estaban quitando casi las ganas de hacer música. La cosa, claro, es que según avanzaba en el proceso, esos problemas iban yéndose e iba cambiando los temas de mi escritura, por lo que no hay ningún hilo conductor. Simplemente es un disco que me apetecía hacer y ya está (risas).



¿Le condicionan mucho a la hora de hacer música esos problemas personales de los que habla?He decidido que para este disco no, pero un porcentaje muy alto de las canciones que he hecho hasta ahora sí que me venían de lo que me iba pasando con mi familia, mi economía y mi vida; de no saber dónde apoyar el culo o dónde dirigir mi vida. Pero para Nombre dirección, no considero que me hayan influido tanto.

¿Le inspira estar triste o prefiere escribir con un millón en el banco?Lo segundo no lo he experimentado todavía (risas), pero lo primero es lo que llevo toda la vida haciendo. Si algún día tengo un millón en el banco, vuelvo a quedar con 20minutos y os cuento (risas). Ahora en serio, sí que es cierto que cuando estás triste, te sale escribir. Y si encima está lloviendo, te sale mucho más. De hecho, me fui de Cartagena para vivir en Vigo, entre otras cosas, porque allí llueve siempre y sabía que eso me iba a inspirar. Sabía que regocijarme en esa pena interna me iba a venir muy bien para hacer canciones.



Usted se enorgullece de ser de Cartagena, Murcia. ¿Le ha causado algún problema su acento o el clasismo en el rap y la industria musical está más que superado?Yo no he notado nada. También te digo, me llevo bien casi con todo el mundo y a lo mejor es que mis habilidades sociales me han salvado, pero no considero que nunca nadie, en este mundillo, se haya puesto jamás por encima de mí.