Lana del Rey, Pulp y PJ Harvey encabezan el cartel del Primavera Sound de Oporto

Lana del Rey, Pulp y PJ Harvey son algunos de los cabezas de cartel de la próxima edición del festival Primavera Sound de Oporto, que se realizará en la ciudad del norte de Portugal los días 6, 7 y 8 de junio de 2024.

El cartel del festival, que se celebra en el Parque da Cidade de Oporto, fue anunciado este martes por la organización, aunque todavía sin fechas concretas de cuándo actúa cada artista.

La estadounidense Lana del Rey, que no pasa por Portugal desde 2019, es el principal reclamo para la undécima edición del festival en Oporto, a donde llevará su último álbum, Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

También estarán la banda británica Pulp, que se reúne por segunda vez, y la cantante inglesa de rock alternativo PJ Harvey, que vuelve al festival por el que ya pasó en 2016.

De Estados Unidos llegarán The National, con presencia habitual en los escenarios lusos, y SZA, que se estrenará en Portugal. El dúo francés de música electrónica Justice y la cantautora nipo-estadounidense Mitski completan la lista de cabezas de cartel.

En total, el festival contará en 2024 con 48 artistas, de los cuales el 41,67 % son mujeres, el 39,58 % hombres y el 18,75 % proyectos mixtos.

Hace apenas una semana se anunció el plantel de aristas de Barcelona, que se celebrará del 29 de mayo al 2 de junio, y en él también están Lana del Rey, Pulp, PJ Harvey, The National, SZA, Justice y Mitski, así como Stella Maris, grupo ficticio de La Mesías, serie de los Javis.