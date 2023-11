La Universidad de Harvard ofrecerá un curso en 2024 sobre Taylor Swift

El fenómeno Taylor Swift es digno de estudio. Literalmente. Al menos, así lo han pensado otras dos universidades: tanto la Universidad de Harvard como la Universidad de Florida han anunciado que añadirán nuevos cursos en su plan de estudios dedicados a la cantante de 33 años para el próximo 2024.

En Harvard, el curso, titulado Taylor Swift and Her World [Taylor Swift y su mundo] será impartido por la profesora, poeta y crítica literaria Stephanie Burt. Por su parte, en el centro universitario de Gainesville, Musical storytelling with Taylor Swift and other iconic female artists [La narrativa musical en Taylor Swift y otras artistas femeninas icónicas] lo llevará la profesora de estudios literarios Melina Jiménez.

Ambos cursos diseccionarán en profundidad las letras y el impacto cultural de Swift, quien hoy por hoy es sin duda una de las personas más influyentes del mundo, si bien el curso de la Universidad de Florida profundizará en la discografía de Swift, "su composición imperecedera" e investigará asimismo a otras figuras como Aretha Franklin, Billie Holiday o Dolly Parton.

En el caso de la universidad ubicada en Cambridge, se prevé diseccionar el trabajo de Swift como punto de entrada a la crítica literaria, así como al análisis y el estudio de un referente para dar cabida a cuestiones culturales más amplias.

Asimismo, el curso de Burt en Harvard, según el medio interno Harvard Crimson, intentará profundizar en cómo el trabajo de Swift se cruza con el canon literario actual, incluyendo obras de autores como William Wordsworth y Willa Cather. "Tenemos la suerte de vivir en una época en la que uno de nuestros principales artistas es también una de las personas más famosas del planeta. ¿Cómo no vas a dar un curso sobre ello?", han afirmado desde el medio.

De esta forma, tanto Harvard como la Universidad de Florida se unen a otros centros que ya están dando cursos centrados en la figura de la autora de éxitos como exile, Look what you made me do o Blank Space: la Universidad de Gante en Bélgica, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad Rice, el Berklee College of Music, la Universidad de California, la Arizona State University, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Stanford.