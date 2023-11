Ola de reacciones de famosos por la muerte de El Hematocrítico: "Representaba todo lo que estaba bien y además, hacía reír"

El repentino fallecimiento de El escritor y profesor Miguel López, escritor y profesor más conocido como El Hematocrítico, ha pillado por sorpresa a todos y su carisma y buen humor ha despertado una ola de ternura y pena entre sus amigos y conocidos.

También entre las personas que le admiraban, entre los que hay numerosos famosos y personas conocidas que se han volcado a escribir mensajes de cariño y solidaridad con su pareja, la escritora gallega Ledicia Costas.

Maestro de profesión, El Hematocrítico ejerció como profesor de Infantil, Primaria e Inglés, pero fue en 2006 cuando comenzó a ganar notoriedad en Twitter por sus comentarios sobre distintos programas como Granjero busca esposa o ¿Quién quiere casarse con mi hijo?. De hecho, fue él el que acuñó el término "tróspido" para referirse a los participantes de este tipo de programas.

También se hizo muy famoso por la cuente El hematocrítico del arte, donde le daba un toque de humor a cuadros y obras de arte clásicas, reinterpretando sus contenidos y mensajes.

"En carne viva por la pérdida de Hematocrítico", decía la escritora Espido Freire. "Cuando alguien despierta tal ola de pena y ternura por su muerte entre conocidos y desconocidos, es que era un gran tipo", aportaba la escritora y periodista Luz Sánchez-Mellado.

El humorista Dani Rovira aseguraba que El Hematocrítico "representaba todo lo que estaba bien. Y además, hacía reir, y mucho". Era "un profesor increíble, con grandes valores y aportaciones en todo lo que ha hecho, pero sobre todo, una persona de una calidad humana eterna", aseguraba la presentadora Inés Hernand.

El director Álex de la Iglesia contaba su experiencia con la obra del fallecido. "Me compré sus libros una y otra vez porque disfrutaba regalándolos. Nos hicimos amigos por Twiter, y bueno, me encantaba. Qué desastre, la vida. Un abrazo grande a todos los que habéis sufrido por esta triste noticia", decía, algo a lo que se sumaba el humorista Berto Romero con un "qué dolor tan grande".

"No me suelo reír mucho, me cuesta. El libro “Hematocritico del Arte” y sus secuelas consiguieron arrancarme auténticas carcajadas. Cómo se aprecia a la gente que te ha hecho reír", escribía el director Santiago Segura.

La humorista y presentadora Ana Morgade, el ministro de Cultura Ernest Urtasun y una larga lista de políticos, escritores, humoristas y personalidades más escribían para despedirse de Miguel López.

Hoy no hay pregunta. En carne viva por la pérdida de @hematocritico, sólo puedo pensar en el dolor que estarán sintiendo @LediciaCostas y el resto de su familia. Si lo deseáis podéis contar algo sobre él como homenaje. Yo lo descubrí en #DramaEnElPortal y me ganó para siempre. pic.twitter.com/hQJM4lQlzl — Espido Freire (@EspidoFreire) November 28, 2023

Cuando alguien despierta tal ola de pena y ternura por su muerte entre conocidos y desconocidos, es que era un gran tipo. Un abrazo a los suyos. #Hematocrítico — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) November 28, 2023

El @hematocritico representaba todo lo que estaba bien. Y además, hacía reir, y mucho.

Todo mi amor a amigos y familiares. Qué pena, joder. Qué pena. 🥹 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) November 28, 2023

Ha fallecido el Hematocritico, un profesor increíble, con grandes valores y aportaciones en todo lo que ha hecho, pero sobre todo, una persona de una calidad humana eterna. DEP compañero, amor a familiares 💔pic.twitter.com/1JtRPOiTkK — InésHernand (@InesRisotas) November 27, 2023

No nos podemos creer que haya fallecido @hematocritico, con solo 47 años, de un infarto, coincidimos varias veces con él y era un buen tío y muy divertido. Qué tristeza más grande. pic.twitter.com/V5R1QVhxMd — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) November 27, 2023

Me compré sus libros una y otra vez porque disfrutaba regalándolos. Nos hicimos amigos por twiter, y bueno, me encantaba. Qué desastre, la vida. Un abrazo grande a todos los que habéis sufrido por esta triste noticia. @hematocritico — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) November 27, 2023

Adiós @hematocritico Qué dolor tan grande. Mi abrazo a la familia y sus infinitos amigos. Querida @LediciaCostas lo siento en el alma. ❤️ — Berto Romero (@Berto_Romero) November 27, 2023

No me suelo reír mucho, me cuesta. El libro “Hematocritico del Arte” y sus secuelas consiguieron arrancarme auténticas carcajadas.

Acabo de leer que su autor, y amigo “tuitero”, ha fallecido .

Como se aprecia a la gente que te ha hecho reír.

Hasta siempre @hematocritico… — Santiago Segura (@SSantiagosegura) November 27, 2023

Lo siento muchísimo. Se fue @hematocritico y no me lo puedo creer. Esta red está de luto.

Te echaremos muchísimo de menos.

Toda la fuerza y ánimo para @LediciaCostas

Lo siento en el alma. 🖤 — ana morgade (@ana_morgade) November 27, 2023

Se ha ido Hematocrítico, un pionero que nunca puso límites a su creatividad, una persona inteligente, irónica e increíblemente lúcida cuya huella en las redes y en la escritura infantil es imborrable.



Sin Miguel, hoy la vida es un poco menos divertida. Un abrazo a su familia y… https://t.co/FurXw5dr7y — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) November 28, 2023

Cualquier cosa que digamos de @hematocritico se quedará corta. La mejor persona, la más creativa, la más generosa, el mejor amigo. Estoy en shock. Me cuesta creer que ya no vayas a estar. Es muy injusto. Gracias por todo, gracias por tanto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) November 27, 2023

Todavía no me creo que @hematocritico nos haya dejado. Vengo de trabajar y me encuentro esto. Ayer le escribía un comentario en instagram sobre un libro que recomendaba. Siempre estuvimos en contacto y me enviaba sus creaciones. Que jodida es la vida. Era una persona muy bonita. pic.twitter.com/n6Oakxrk1j — El Monaguillo 🍆 (@elmonaguillo) November 27, 2023

Joder. Se ha muerto el @hematocritico. Ahora sí que se acabó Twitter, ahora sí. 😞 — Bob Pop (@BobPopVeTV) November 27, 2023

Además de una de las personas más inteligentes y divertidas de Twitter, Hemato era un tipo amable y siempre dispuesto a ayudarte. Qué pena más enorme. https://t.co/3tSUkmExn4 — Mikel López Iturriaga🏳️‍🌈 (@mikeliturriaga) November 27, 2023

Me quedo sin palabras. Sólo puedo decir GRACIAS por todo lo que nos aportaste en Twitter, con tus libros y tu forma de ser. 😥😥https://t.co/X2nJlxLmlr — Dios (@diostuitero) November 27, 2023

No puedo creer que el Hematocrítico ya no esté. ¿Cómo puedes sentir de corazón la muerte de alguien que no conocías, pero a quien leías todos los días? 😭

Lo siento muchísimo, Twitter será menos Twitter sin ti, @hematocritico. — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) November 27, 2023

Miguel era increíble 💔 @hematocritico

Los momentos que compartimos con él fueron maravillosos… @LediciaCostas estamos aquí… ❤️ — Martín Barreiro (@mbarreiro_tve) November 27, 2023

Twitter inundado de dolor, estupefacción, cariño y admiración por @hematocritico.

Nada puede superar el vacío que dejan las personas grandes. 💔 — RaquelMartos 🌻 (@RaquelMartos) November 27, 2023

Deberíamos buscar ese término en su honor, a lo tróspido. DEP @hematocritico https://t.co/S9TS2CzeMU — Itziar Castro (@ItziarCastro) November 27, 2023

El Hematocrítico hacía de Twitter en particular, y del mundo en general, un lugar mejor. DEP 😢 https://t.co/HX8LbcJvf0 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 27, 2023

Hay noticias que cuestan de creer. El Hematocrítico hacía que internet fuera un sitio mejor. Un abrazo a su familia, a sus compañeros y a todos los que le sentíamos como alguien muy cercano, que no éramos pocos. https://t.co/YK8Hwye85v — Manel Fontdevila (@ManelFontdevila) November 27, 2023

La literatura infantil y juvenil está de luto, también el humor y las redes sociales. Miguel, @hematocritico, era profesor, creador de grandes aventuras y un apasionado de las letras y el arte. Un abrazo enorme a su familia y amigos. — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) November 27, 2023