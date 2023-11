El polémico tío de Kate Middleton amenaza la paz familiar con un libro-bomba

En casa de Carlos III no hay forma de estar tranquilo. Cuando parece que el rey y su hijo menor, el príncipe Harry, están allanando el camino para la reconciliación, surge un nuevo pariente a sembrar cizaña.

Se trata del polémico y millonario Gary Goldsmith, hermano de Carole Middleton y por tanto, tío carnal de Kate Middleton, la princesa de Gales.

Goldsmith, de 58 años, tiene mucho dinero, gracias a su empresa de selección de personal, pero también algunos problemas legales serios a sus espaldas. En 2017 tuvo que pagar una elevada multa (5.000 libras) por agredir a su cuarta esposa, Julie-Ann Brown. Ocho años antes, fue cogido por una cámara indiscreta, esnifando cocaína y fumando marihuana en su villa de Ibiza.

Este mismo año, a raíz de la publicación del libro En la sombra, por parte de Harry en el que vertía duras acusaciones contra su padre y su hermano Guillermo, Goldsmith se despachó a gusto contra él en el Daily Mail, asegurando que "es poco probable que le inviten a la coronación del Rey. Me alegraría que no volviera a poner un pie en este país. Pocas personas se dejarán convencer por este libro tan irritante. Para ser honesto, no me creo la mayor parte de lo que dice. ¿Le perdonará alguna vez su familia? Lo dudo".

Su animadversión contra Harry y su esposa, Meghan Markle, duques de Sussex, podría tener una nueva vía de canalización: un libro que Goldsmith está preparando y que promete "detalles familiares privados", y "revelaciones impactantes".

Según la revista británica OK Magazine, el libro que ha escrito va a "dar voz a la familia Middleton y a defenderse de las afirmaciones de Harry en sus explosivas memorias". Gary quiere mucho a su hermana y a su sobrina, futura reina de Inglaterra.

El libro carece, de momento, de editorial, aunque no de intencionalidad. Para apaciguar los ánimos, Gay ha prometido a su sobrina favorita, Kate, que le dejará leer el manuscrito antes de darle salida pública. Aunque varias editoriales ya han manifestado su interés, el contenido de las revelaciones del hermano de Carole determinará el destino del libro, si bien, tratándose del tío incómodo de la princesa, nadie espera que el texto sea neutral ni amable, al menos, contra una parte de la familia Windsor.

Hablando de polémicas, hoy ha salido en Inglaterra el nuevo libro de Omid Scobie sobre la familia real británica, que lleva por título Endgame (Final del juego). Este volumen desvela, entre otras muchos asuntos escandalosos, el insulto que el rey Carlos III dedicó al príncipe Harry o las burlas de los Gales sobre Meghan Markle.En definitiva, la literatura familiar no da tregua al rey y los suyos.