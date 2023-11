La historia de Mijail Popkov, el 'hombre lobo' que asesinó a casi 100 mujeres y ahora quiere luchar en Ucrania y lograr el perdón de Putin

Le dicen "El hombre lobo", pero el lobo no es monstruo; Mijail Popkov probablemente sí. Entre 1992 y 2010, violó y asesinó a más de 80 mujeres. Todo ocurrió en esos 18 años en Rusia, básicamente en Angarsk, su ciudad natal, situada en el óblast de Irkutsk, en Siberia. Ahora este violador y asesino en serie busca el perdón alistándose para matar ucranianos.

Popkov está considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de Rusia. Cuando fue detenido aseguró que mataba a las mujeres para "limpiar la ciudad de prostitutas". En 2015, fue condenado por 22 asesinatos.

Tres años después, confesó 59 homicidios más. El 10 de diciembre de 2018 fue condenado por 56 de esos 59 asesinatos. El violador y asesino recibió una segunda cadena perpetua y se libró de ser ejecutado porque la justicia rusa mantiene la pena capital sujeta a una moratoria formal desde 1996.

86 asesinatos que pueden haber sido 200

Sus últimas condenas se refieren a asesinatos cometidos entre 1997 y 2003 en Irkutsk. Dos mujeres de 25 y 27 años aparecieron estranguladas a orillas del río Angara. El cuerpo de una de ellas había sido rociado con gasolina y prendido fuego.

">

Otra de sus últimas víctimas fue una maestra de guardería de 31 años, madre de dos hijos. Ante el tribunal, Popkov declaró que la mujer estaba "borracha" cuando se ofreció a llevarla a casa, cuenta el Daily Mail. Luego, la obligó a mantener relaciones sexuales en el coche y después la apuñaló al menos 40 veces.

En resumen, actualmente, por el asesinato de 86 mujeres y un hombre cumple dos cadenas perpetuas. Sin embargo, la policía rusa cree que el número real de las víctimas de Popkov, conocido también como el "Maníaco de Angarsk", se acerca a las 200.

Con hachas, martillos, destornilladores o palas

Una evaluación psiquiátrica diagnosticó a Popkov manía homicida, "una condición en la que una persona tiene un deseo irracional de matar a alguien", informó la agencia TASS. Sin embargo, fue declarado cuerdo. Durante la pandemia tuvo que trabajar en la cárcel fabricando máscaras faciales. "Hubo momentos en los que pensé que la pena de muerte era mejor", ha declarado el asesino.

">

Cuenta la TVP (televisión polaca) que "El hombre lobo" violaba a la mayoría de sus víctimas antes de matarlas con hachas, martillos, cuchillos, destornilladores o palas. Salvo un hombre, todas fueron mujeres de entre 18 y 50 años.

Alistarse para obtener el perdón

A principios de año, durante su juicio, un periodista de la televisión estatal rusa preguntó a Popkov que cuál era su sueño. "Unirme al ejército... No dudaría en hacerlo", respondió él. Y continuó: "Si me refiero a mi profesión del registro militar, creo que está bastante solicitada ahora... Aunque llevo diez años en la cárcel, no creo que sea tan difícil aprender [nuevas habilidades] rápidamente".

Mi profesión está bastante solicitada ahora... Aunque llevo 10 años en la cárcel, no creo que sea tan difícil aprender nuevas habilidades"

Y eso quiere hacer ahora. Popkov se quiere alistar en el Ejército ruso como voluntario para luchar contra los ucranianos. Busca así obtener el perdón de Putin. No es un acto individual, una iniciativa personal, sino que el violador y asesino pretende beneficiarse de un plan ya existente.

">

Se trata del plan de reclutamiento en prisión, que prevé el envío de criminales a luchar con las fuerzas prorrusas en la invasión de Ucrania. El premio es el indulto. No obstante, ese perdón sólo se obtiene si el preso lucha y se mantiene con vida durante al menos seis meses.

Putin ya ha reclutado para su Ejército a miles de asesinos y violadores que cumplían condena en las cárceles rusas. Entre ellos, según el Mail, hay hasta un asesino caníbal satanista. Popkov está a la espera de una respuesta a su petición.