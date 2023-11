Laura Pausini opina sobre la versión que hizo Rauw Alejandro de 'Se fue' en los Grammy y deja en el aire una futura colaboración con él

Rauw Alejandro sorprendió a todos en los Latin Grammy con su actuación, pues lejos de comenzar con uno de sus temas, cantó Se fue, de Laura Pausini. Y el motivo no era otro que el nombramiento de la italiana como Persona del Año 2023. Aun así, esta interpretación dejó sorprendida incluso a la propia artista, que parece tener mucho interés en esta versión.

Inmediatamente después de que Karol G le entregara el premio a la intérprete de Amores extraños, el puertorriqueño se subió al escenario y comenzó cantando Se fue, haciendo de ella una canción muy íntima y distinta a la de su compañera. De hecho, algunos vieron incluso en la letra una indirecta hacia Rosalía, que abrió la gala cantando Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado.

Sin embargo, lo que no se sabía era lo que pasó entre bambalinas antes y después, y la propia Laura Pausini lo ha contado para Cadena Dial: "Rauw me dice 'no te voy a dar el premio, pero te haré una sorpresa'".

"Empieza a cantar Se fue y... déjame decirte algo: me gusta más su versión que la mía", confesó la italiana. "Es que mi versión es de hace 30 años, cuando la escucho ahora la siento muy lenta".

"Es bellísima", alabó la cantante. "Mucha gente está pidiendo que la grabéis juntos", le dijo la locutora Patricia Imaz, que era quien la estaba entrevistando.

"A ver... No sé", respondió Laura Pausini, con una sonrisa en la cara e intentando contener su reacción, lo cual provocó la sorpresa de la presentadora.

"No, no, que yo no soy capaz. No se puede decir nada, porque hasta que no se grabe no lo sabemos. Sería bellísimo", añadió, confirmando que ha habido conversaciones para hacer una colaboración y que ella estaría encantada de hacerla.