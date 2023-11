Qué hacer este fin de semana en Barcelona: un espectáculo lumínico, la Fira de Santa Llúcia y la final de la Kingdom Cup

La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado en Barcelona. La ciudad se prepara para la época navideña con mercados como el Christmas Market solidario o la Fira de Santa Llúcia. Además los jardines de Torre Girona de Pedralbes acogen un espectáculo lumínico para realzar la vegetación, el Teatro Borràs muestra la valentía de la periodista mexicana Lydia Cacho, secuestrada y torturada en 2005 por sacar a la luz una red de pedofilia y la liga de fútbol de Gerard Piqué aterriza en el Palau Sant Jordi para descubrir a su campeón.

Uno de los rincones de este festival. Natura Encesa

Un espectáculo lumínico pone el foco en el origen de la vida

¿Quieres sentirte como si estuvieras dentro de una película? El espectáculo Natura Encesa lo permite. Ubicado en los jardines Torre Girona en Pedralbes, más de una veintena de instalaciones ofrecen a los visitantes, mediante una experiencia inmersiva, pasearse a través de túneles de luz, efectos luminosos, ‘mappings’ y figuras de gran dimensión relacionadas con los hongos y las setas. De esta manera, podrán sentirse “como Alicia en el país de las maravillas”.

El espectáculo nació en 2020 con la intención de realzar la vegetación creando un ambiente diferente con la intervención lumínica y ofreciendo una experiencia inmersiva. Ahora, vuelve a Barcelona centrándose en el origen de la vida y el mundo de la micología (es el estudio de los hongos). Además, poniendo en valor el espacio que ocupa, los jardines públicos de Torre Girona.

C/ de John Maynard Keynes, 30; Hasta el 21 de enero; Entradas a partir de 16,50 euros; naturaencesa.es

Marina Salas durante una escena de 'La infamia', una obra de teatro sobre la periodista Lydia Cacho. Teatre Barcelona

'La infamia' recuerda la valentía de Lydia Cacho

El Teatre Borràs acoge La infamia, una obra teatral que muestra la valentía y el sufrimiento de Lydia Cacho, una periodista y activista mexicana que en 2005 fue secuestrada y torturada por denunciar una red internacional de pedofilia. En el espectáculo, protagonizado por Marta Nieto y Marina Salas, se combina la narrativa teatral con la cinematográfica puesto que una cámara va persiguiendo a los personajes para ofrecer a los espectadores un primer plano.

Durante la obra, se narran los hechos que la periodista confesó en Memorias de una infamia, un libro que ganó el Harold Pinter Prize for International Writer of Courage en Reino Unido. En el libro, Cacho reveló cómo opera el sistema, en particular cómo los poderosos protegían a los pederastas que esclavizaban a niños y niñas en todo México.

Pl. d'Urquinaona, 9; Hasta el 26 de noviembre; Entradas a partir de 13,12 euros; teatrebarcelona.com

Durante el evento se podrán comprar decoraciones hechas a mano. Christmas Market Solidari

Las navidades más solidarias con el Christmas Market

En Barcelona se nota que se acerca la Navidad, las calles ya están decoradas con luces y los escaparates empiezan a llenarse de adornos navideños. Pero, además, el próximo 24 y 25 de noviembre, todo aquel que quiera se podrá pasear por el mercado solidario Christmas Market, de la Fundación Villavecchia. Un lugar ideal para encontrar adornos navideños hechos a mano por niños, niñas y jóvenes que son atendidos por la fundación. Así como otros productos, chocolate y muchas actividades.

Los beneficios que se recauden durante los cuatro días que el mercado abre sus puertas se destinarán a programas de atención de jóvenes con cáncer u otras enfermedades graves de la Fundación Villavecchia y al apoyo a sus familias.

Rambla de Prat, 27; Hasta el 25 de noviembre; Entrada gratuita; fevillavecchia.es

La competición de Gerard Piqué se jugará en el Palau Sant Jordi. Kings League

La Kingdom Cup de Piqué aterriza en el Sant Jordi

Desde hace meses el mundo del fútbol se ha revolucionado con la aparición de la Kings League, la liga creada por el exfutbolista del Barça, Gerard Piqué. Tras el gran éxito de la primera temporada, meses después apareció la Queens League Oysho, la liga femenina. Ahora dan un paso más creando la Kingdom Cup, la primera competición en la que equipos femeninos y masculinos se repartirán el tiempo para conseguir el objetivo final: alzarse con la victoria.

De esta manera, los clubes de la liga –todos tienen equipos masculinos y femeninos-, se dividirán el trabajo. Es decir, una parte la jugará el femenino y la otra el masculino. El Palau Sant Jordi será la sede de la fase final en la que hasta ocho equipos disputarán los cuartos y la semifinal y finalmente, por la tarde, la gran final. El ganador del trofeo se llevará 100.000 euros.

Passeig Olímpic, 5-7; 25 de noviembre; Entradas a partir de 28,57 euros; kingsleague.pro

Un truco de magia, en una imagen de archivo. GETTY

El Festival Màgicus celebra su 14ª edición

Si eres un joven mago o maga, ¡esta es tu oportunidad! El festival Màgicus llega una vez más al escenario del Lluïsos Teatre para celebrar su 14ª edición y promocionar a los magos más jóvenes. A través de un concurso, el jurado –formado por profesionales del sector- elegirá un ganador que se llevará un trofeo y 150 euros para gastar en objetos que les permitan realizar espectáculos.

En el concurso habrá dos categorías: la de magia en escena y la de magia de cerca. Los ganadores, aparte del premio, también podrán actuar en la Gala de Magia del sábado junto a artistas invitados como el ilusionista Cesc Alriols y los internacionales Vadim & Elena. Además, durante la gala también se hará entrega del Premio a la trayectoria del Màgicus, concedido a una personalidad del mundo de la magia en reconocimiento a su carrera artística y trayectoria profesional.

Pl. del Nord 7-10; Hasta el 25 de noviembre; Entradas a partir de 4 euros; festivalmagicus.com

Una mujer con un niño en brazos mirando una parada en la Fira de Santa Llúcia. Ajuntament de Barcelona

Vuelve a la Catedral de Barcelona la Fira de Santa Llúcia

Un año más y ya van 237, la Fira de Santa Llúcia da comienzo a la Navidad en Barcelona. Ubicada en la Avinguda de la Catedral, volverá a llenar de luz, ilusión y esperanza esta época tan bonita. En la feria habrá más de 200 paradas con productos estrictamente navideños, como belenes, figuritas, musgo, árboles de navidad, decoraciones, complementos para el hogar y mucho más.

Además, habrá espacio para aquellos que busquen regalos para hacer esta navidad: complementos textiles, cerámica, joyería, bisutería, cuero...

Durante la Fira también se han programado las clásicas actividades de cada año, como el Tió Gigante. En ella, niños y niñas de 12 años podrán hacer “cagar al tió” de la fira para que les de regalos. Otras de las actividades se realizará el 25 y 26 de diciembre cuando la Carassa haga el habitual pasacalle por el barrio Gótico de Barcelona regalando caramelos a todos los niños y niñas presentes.

Avinguda de la Catedral; Hasta el 23 de diciembre; Entrada gratuita; firadesantallucia.cat